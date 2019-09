Bocachanclismo ilustrado

Hablaba yo el otro día de Gabriel Rufián en mi Bala de Plata sobre los abrazos y decía en él que el diputado de ERC hace como que trabaja y en realidad no la dobla. Cuando Rufián sea expulsado del Gran Hermano que es la política española podrá ser becario de Risto Mejide o tertuliano en el programa que perpetre en ese momento Jorge Javier Vázquez. Suya es la fuerza jedi del bocachanclismo que, por cierto, abunda últimamente. Hoy se ha conocido que la justicia ha condenado al periodista Federico Jiménez Losantos por intromisión ilegítima y lesión al derecho al honor de Irene Montero por llamarla "analfabeta funcional" y "novia del amo", refiriéndose a su pareja, Pablo Iglesias. Parece que hay más gente aparte de Rufián a la que se le calienta fácil la sinhueso. Tres mil euros cuesta el desafuero.

Qué no dirá Losantos sobre Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, la dupla rubicunda del PP de Madrid, imputadas hasta la médula en la macrocausa del Caso Púnica. Aún recuerdo a la siempre ingeniosa Aguirre diciendo que la Púnica la había destapado ella. Una fuckin' master de la supervisión de la caja B del PP, según dice el juez en su auto. Cifuentes, caída en desgracia -incluso más que la Espe con Rajoy-, no ha hecho ningún comentario público por el momento. Tiempos extraños para el Partido Popular, por cierto, pues tras la aprobación de la comisión de investigación sobre la financiación del padre de Díaz Ayuso ha sabido que su cúpula ha sido absuelta en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas; un magnífico trabajo informático de "dal sela, pulil sela" al modo del Dios del Trueno. Por cierto, otro gran bocachanclista, Luis (Dios me libre de llamarlo el Cabrón) Bárcenas.

Lo que decía. El bueno de Gabriel Rufián se nos aparece ahora barajando y repartiendo de nuevo como un crupier con una baraja de 155 naipes. El diputado separatista ataca ahora a Pablo Iglesias diciéndole que para dárselas de humillado ya tiene ERC a Oriol Junqueras y que si no hay gobierno progresista (o sea, de Sánchez Castejón) la culpa será exclusivamente suya. Quién lo iba a decir: Rufián dándole estopa a Pablemos. No cabe duda de que Iglesias está en la mirilla de muchos de sus coetáneos, que lo tienen en busca y captura como si fuera Puigdemont, prófugo de la justicia. El gastrónomo Rufián debe haberle olisqueado las especias al otrora líder supremo de Podemos y se le ha tirado al cuello a plantarle el mordisco primero que se estampa en la esquina de la tarta de limón. Lo tiene claro: hay cantidad de votantes dubitativos y de hartitos de la coleta morada, queriendo pulsar el botón podemita del Refresh.

Mientras, el adalid del bocachanclismo ilustrado aplaude a Vox por lo de la comitiva iraní, pide la investidura presidencial del "irresponsable y negligente" Pedro Sánchez cual Lastra con barbita y americana, y nos deja más descolocados que Casado mitinero y con barba.