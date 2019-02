Black Mirror chungaleta

Eulogio era un influencer a nivel carnavalero. Su presencia en las redes sociales era constante. Durante los aburridos meses posteriores a febrero se grababa cantando pasodobles ajenos. Posaba en primer plano y experimentaba gorgoreos imposibles y distantes de las músicas originarias. Se promocionaba junto a un primo, anunciando actuaciones en bares con esencias de fritanga en el aire y discotecas con dudosos cuartuchos. Ni que decir tiene que colgaba aquellas coplas de propiedad de otros, en cualquier espacio que el cibermundo le permitiera. Cuando su comparsa anunció el tipo 'Nibelungos del papelillo' se apresuró a realizar un montaje gráfico en photoshop y lo instagrameó contabilizando minuciosamente los corazoncitos que le dedicaba la gente. No había día de ensayo que no grabara un vídeo en directo anunciando las maravillas del repertorio que estaban preparando. Alguna que otra vez se dejaba caer con enigmáticos tuits, con frases que, como se comprobaría después, formaban parte de la presentación. Tanta vara llegaba a dar, que 'Nibelungos del papelillo' creó una expectación inusitada alrededor. Publicaba la fecha del estreno en el Falla como unas diez veces al día. Puso en marcha un contador al más puro estilo cofrade. El día que recogió el tipo, cómo no, le hizo una foto a la funda. Podría haber dentro de la funda un disfraz de bombero de los 20 duros o un cargamento de salchichones de contrabando. Daba igual. Él colgaba la foto y contabilizaba con pasión cada 'Me gusta'. La misma mañana en la que fue a cantar al Teatro, un texto en facebook de 73 líneas rematado con un "Va telón", anunciaba lo feliz que era ese día y la ilusión que le hacía cantar. 'Nibelungos del papelillo' fue un sonoro fracaso. Fuera de tono, y con letras pueriles, la comparsa quedó penúltima. Eulogio fue enfocado justo cuando en plena mascada de letra soltó un gallo desgarrador. Sirvió de cachondeo durante unos días. La gente creaba memes con la cara de Eulogio desgañitado, a la vez que las críticas a la comparsa rozaban los insultos en Twitter. Y Eulogio soltó la frase lapidaria: "Las rede sosiale se van a cargá el Cannavá, picha".