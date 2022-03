Benzema, messi y ledesma

Perdóname, Glorioso, mi único equipo del ánima; pero lo que se vio en el Bernabéu el miércoles, no le puede pasar por alto a El pálpito Amarillo. Aquello fue fútbol total durante veinte minutos y se demuestra otra vez que éste es el deporte que puede juntar a cien mil personas, o casi, en un palenque.

Yo ya esperaba los uasas, a veces envenenados, de los amigotes. Prefiero este españolismo, uasa, a la sopa de letras del anglicismo whatsapps. Y éstos no dejaron de aparecer. Mi amigo, el coronel Blanco, que tiene lumbago y viene de Madrid en el tren, la emprende contra Messi. Otro, el que escribió una excelsa biografía del mostru, igualmente chacota del otro mostru. Esto, estimo es injusto, pues zaherir a un genio en decadencia me parece algo feíto. Un respeto a 7 balones de oro. Luego destacaron a Benzema. Y es que se sale. En los años que lleva en el Madrid, nunca lo vi tan estupendo. Hasta el minuto 60, con el Madrid bastante oscuro, ¿alguien pensaba que los white iba a eliminar al PSG? Ni Bernabéu en la tumba. Por eso el furbo llena estadios de 100.000 personas, porque es imprevisible. La nueva Religión.

Bueno, yo con mi 2/0 a Rayo soy feliz. Pero lo que no me produjo ni pizca de alegría fue cuando, apenas comenzando el partido, Ledesma le regaló el gol al rival. Eso no puede volver a ocurrir, Sergio. Estoy de acuerdo contigo en que es lindo sacar el balón jugado desde atrás; pero sólo si tienes a Ter Stegen. Los porteros están para parar balones y es natural que no sepan tocarla bien, así que dile al del moñito que arree un patadón ante cualquier posibilidad de perder la bola. Imagínense si eso no ocurre y el del Aleti no saca el balón en la misma línea ya sin Oblí, Oblá, cada día te quiero más. Pues que ganamos dos a cero. Una vez y otra los entrenadores expresan cómo los partidos se ganan o se pierden por detalles nimios, pues eso, ahí va un ejemplo. Ah, y dile, Sergio, que cuando no se pueda quedar con el balón, que la rechace hacia un lado, no en perpendicular a la portería, como paso en el gol de Paul. Elemental, Darling.

En cambio vimos a un Glorioso en toda su gloria. Qué revolcón le ha dado Sergio al team. Es verdad que le han traído cuatro peloteros, más que aceptables, que no tenía el Almirante; pero ahora hay un orden, un estilo de juego de primera división. El Glorioso sale jugando sin perder el balón, sin temor al rival. En este partido, con Cervera, hubiéramos tenido una posesión del 18%. Negredo está donde debe: en el área, esperando, y que allí le lleven el pelotón, que si la agarra de coco puede entrar; verbigracia, ayer. Idrisi demuestra que sabe lo que lleva entre los pies, Alcaraz y San Emeterio son dos lebreles que no conocen la fatiga, Akapo parece otro, Hernández nos ha hecho olvidar a Fali, a Cala, al armenio…, el del apellido de estornudo es cada día mejor central, En fin, que si nos rueda bien el balón, será difícil que no estemos en primera el curso próximo.