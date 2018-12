Bendita Navidad

Cuando llegan estas fiestas navideñas, todo el mundo cristiano se vuelca para celebrarlas.

Durante unos días nuestras vidas cambian para vivir con ilusión estos días que conmemoran la venida del Niño Jesús. Cambia la decoración de las casas, de las calles, de los lugares de trabajo, de las tiendas... cambia la rutina diario para celebrar con la familia o los amigos, para disfrutar de unas vacaciones para viajar al encuentro de familiares.

Pero no podemos perder de vista que este es un acontecimiento festivo eminentemente religioso. Sin embargo, estamos asistiendo a un creciente laicismo en lo que respecta a las expresiones públicas -a veces privadas- de la fiestas. Actualmente en muchas ciudades -y en no pocos hogares también- el ritual navideño (luces, decoración, comidas...) poco tiene que ver con el acontecimiento del Nacimiento de Jesús. El sentimiento religioso ha ido perdiendo su significado para parecerse cada vez más a cualquier otra fiesta. Le damos más importancia al encendido del imponente "cono" que ahora se ha puesto tan de moda, antes que a la inauguración de un belén. Si atendemos a los anuncios publicitarios de radio y televisión la "festividad navideña" se encuentra en las compras compulsivas a las que nadie quiere renunciar.

Este derroche impelido por una establecida costumbre social es un insulto para muchas personas que, "invisibles" a nuestros ojos, no tienen ni para cubrir sus necesidades más básicas. Sin embargo, no es menos cierto que son muchos los que movidos por el verdadero espíritu navideño practican la solidaridad ejerciendo la caridad cristiana. Y es esto lo que quiero resaltar: siempre hay quienes en estos días -y también durante el resto del año- acuden a colaborar para que estos "invisibles" tengan de todo. Después de unos meses de verano en "sequía" los almecenes de los que se dedican a los más pobres se llenan de alimentos. Ellos son los que dan el calor, la vida y la alegría a todos los que no tienen.

Nada más que por eso decimos ¡BENDITA NAVIDAD!

Desde la junta del Comedor El Pan Nuetro les deseamos a todos nuestros benefactores una Feliz Navidad.