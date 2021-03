Belleza para todos

Aún no he tenido ocasión de visitar el Ayuntamiento después de su alabada restauración y reforma. Tengo muchas ganas, y por lo que he podido ver y escuchar, la obra es inapelable. Me entristece un poco la al parecer inevitable retirada del letrero de Casas Consistoriales que, en mi modesta e indocumentada opinión, no afea sino que resalta la significación de propiedad colectiva de todo un pueblo sobre la sede de su gobierno municipal. La restauración de la fachada da al edificio una presencia imponente sobre la plaza central y creo que esto proporciona valor y grandeza a la ciudad, un cierto orgullo, algo que enseñar al forastero como nuestro, en el amplio y más noble sentido del posesivo.

Puedo entender, pero no compartir, las críticas de algunos hacia el dinero que se ha gastado en el proyecto como si fuera un gasto innecesario, absurdo o postergable ante otras necesidades de la Isla. Yo lo entiendo como una mejora para todos. Ese edificio alberga y debe albergar buena parte de los afanes de nuestras vidas cotidianas como miembros de una sociedad, de las peticiones, servicios y anhelos de mejora de muchos. Cumple entonces a todos que lo amemos, y que lo cuidemos con el afán que ponemos en cuidar el cofre de nuestras fotos antiguas o el cajón de los documentos vitales.

Siendo todo esto gozosamente cierto, sería menester y obligatorio que las autoridades electas que en él habitan, temporalmente y por la voluntad del pueblo, volvieran también sus ojos a los otros paisajes y viviendas que son los hogares y los barrios de tantos de sus votantes en San Fernando, a tantas calles, plazas y supuestas avenidas lejanas del centro, en las que las farolas se doblan como cansadas, las aceras padecen una especie de lepra imparable y el cuidado urbanístico se detiene en seco como si alguien hubiera ordenado parar en seco. La periferia también se merece ponerse bonita.