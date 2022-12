Las elecciones se ganan en la calle. Seguramente habrán oído más de una vez esta premisa que repiten asiduamente los políticos, para luego hacer precisamente todo lo contrario, perder el contacto con la calle, desaparecer de las aceras, que ya se sabe que el ciudadano al que con tanto empeño se busca en campaña incomoda los próximos cuatro años. En esa calle donde parece estar el meollo de unas elecciones ha tomado la delantera Ismael Beiro, que es habitual ver recorrer la ciudad, entrevistarse con entidades y movimientos y pararse con la ciudadanía.

Beiro sabe que necesita darse a conocer en Cádiz, despojarse de esa imagen con sombrero de playa y mechas en el pelo a la que sigue recordando pese a los años; hacer creíble que el personaje televisivo y humorístico ha mutado en alguien capaz de gobernar la ciudad los próximos cuatro años. Y quizás por eso, después de la confirmación de la sorpresa que supuso que pensara en presentarse a la Alcaldía, se ha echado a la calle.

Lo hace, además, alejado de actos programados en lo que todo está medido para que nadie le tosa al candidato, ni de asesores y palmeros que apenas dejan acercarse a nadie; parece que a Beiro le gusta el cara a cara con el ciudadano de a pie, ese que posiblemente no le va a aplaudir gratuitamente ni tiene aspiraciones políticas ni de ningún tipo, pero que si le preguntas te va a decir sus cuatro verdades sin vendas ni medias tintas.

A ese vecino busca estas semanas el televisivo candidato, que más allá del shock de su anuncio ya pisa suelo gaditano y parece decidido a conseguir representación en la próxima Corporación Municipal que se elegirá en las urnas en mayo.

La actividad callejera de Beiro contrasta, por ahora, con la reserva con la que se mueven el resto de candidatos, por no hablar de aquellos partidos que siguen a la espera de desvelar quién será su opción para la Alcaldía. Ni David de la Cruz por Adelante Cádiz, ni Óscar Torres por el PSOE, ni mucho menos Juan de Dios Sánchez por Ciudadanos se dejan ver por el momento en la calle, en paseos relativamente espontáneos en el que busquen conectar con una ciudadanía que ciertamente conoce bien poco a cada uno de ellos, ya que la de 2023 no serán, a priori, unas elecciones de grandes rostros sino de candidatos más bien discretos (por más que no quieran verlo algunos).

Así, mientras el PP sigue deshojando la margarita de un candidato que no quiere serlo y una opción que no termina de convencer, la izquierda sigue convocando asambleas y dilatando si irá unida o separada, el candidato del PSOE sigue con su agenda de concejal y Ciudadanos mantiene escondido a su candidato impuesto, a Beiro ya se le ha visto repartir banderas de Andalucía a las asociaciones (el pasado 4 de diciembre) y a entregar felicitaciones navideñas a todo el que encontrara por la calle (este jueves), a quienes además asegura que escuchará y leerá los escritos que se le pueden enviar a través de la web que Andalucía Por Sí ha creado para las municipales gaditanas.

Apenas cinco meses restan para unas urnas que asoman más reñidas que nunca. Y en la particular batalla que librarán en Cádiz los partidos, la calle parece que será más importante que nunca. Y ahí, por el momento, Ismael Beiro ha tomado la delantera.