Lo prometido es deuda, mi primer viaje en el Trambahía sería a Chiclana. No tuve que esperar en la parada, llegó casi enseguida, casualidades. El viernes. Un usuario me explicó lo de la tarjeta que compré el día antes. No se olvide de volver a pasarla cuando llegue a su destino, te aconsejaban. Un boca a boca de los pormenores la gente. Dentro se nota amplitud, algo bien acabado, bien hecho: felicidades, Irún. En la ciudad despacio, en el recorrido largo, como una bala. El trayecto no dura más de 20 minutos, el paisaje impresionante. Si en dirección Chiclana se ven los esteros, las salinas, esa geografía común de la marisma del Parque Natural que hay delante del término municipal isleño; a la vuelta vemos la otra orilla, el campo, el Marquesado, Medina, la parte de Puerto Real que hay entre las dos ciudades que une el viento, el levante y el poniente. Soy un cañaílla que ama Chiclana, hay muchos. Incluso cónyuges. Muchos matrimonios. Normal entre ciudades vecinas, pero muchos. Con su terreno en donde cultivan el huerto familiar los fines de semana. Juan Mena diría en otro tiempo 'la quinta horaciana', con toda razón. Chiclana es un diseminado enorme de la vida retirada, del feliz aquel que, alejado de los negocios como en otro tiempo los mortales, paternos campos con sus bueyes ara y no rinde a la usura vasallaje. El Beatus ille. Pero nos espera un ventarrón, levante puro de oliva, digo de la parte del desierto que está entre Ceuta y Melilla. Buscamos la calle de La Vega, voy ensimismado en la mañana luminosa y ventosa. En pocos años aquella calle central de tardes mustias, se ha convertido en una calle llena de modernos comercios, muy variados, muy buenos comercios. De cuando entonces, el bar de Emilio Oliva, el torero de Chiclana. Y la cafetería que hay frente al Ayuntamiento que pone churros y porras. Están haciendo un centro urbano y comercial de muy buena factura, y peatonalizando, modernizando. Qué alegría da eso, la prosperidad de los vecinos, de los amigos. En la Isla deberán estar persuadidos de que el Trambahía traerá a los chiclaneros en 20 minutos a la calle Real que empieza con la voz firme del tranvía diciendo “Próxima parada, Venta de Vargas”, y luego la Iglesia Mayor, el Ayuntamiento, Compañía de María, etc. Está pensado para emprendedores (en Chiclana lo saben muy bien), para ocio y comercio, para futuro. Es que lo veo, lo veo (teatralmente dicho). Me dije: lo diré a todos. Me apresuro a hacerlo. Así visto, el tranvía es un regalo, un buen regalo… europeo. Lo necesario ahora es puntualidad, competitividad. Puede que el autobús sea más rápido. El tranvía es mejor. Palabra de honor.