Basura como condena

He visto con admiración a los grupos de esforzados trabajadores que, vestidos con mono amarillo y verde, recorrían por las mañanas santas las 'principales' calles de la ciudad recogiendo, barriendo y baldeando los desperdicios que durante la tarde y noche anterior había ido regando una ingente masa de ciudadanos que dejaban caer a su paso papeles, cartuchos, envases y hasta mondas de lo que hubieran consumido, usado o gastado. Y he recordado los grandes castigos eternos a los que eran sometidos los héroes mitológicos en su lucha con los invencibles dioses.

Como el Sísifo al que condenaron a subir hasta la cima una gran piedra que siempre se le escapaba para rodar cuesta abajo, como el Prometeo encadenado al que un águila le devoraba diariamente el hígado que le volvía a crecer, los elogiables esfuerzos de las brigadas municipales, renovadas, ecológicas y brillantes, sufren cada día la penitencia de limpiar y adecentar las calles, que aparecen a los pocos minutos llenas de la cochambre esparcida inmisericordemente por una gran parte de 'ciudadanos' cruelmente indiferentes y caprichosos como los dioses del Olimpo.

Vivimos en una particularidad desasosegante. Porque este fenómeno no es generalizado. Es decir, que, aunque lo vivamos aquí como una costumbre inevitable, no todos los habitantes de todos los pueblos de todas las naciones del mundo tiran los papeles al suelo ni las colillas a los maceteros. Es imposible de cuantificar exactamente, pero diría que, por la abundancia de restos, mucha gente en La Isla es incapaz de pensar en guardarse un envoltorio en el bolsillo hasta llegar a la próxima papelera unos pasos más adelante, o la mascarilla hasta entrar en su casa.

Me aventuraría a afirmar además, por la variedad y calidad de lo arrojado, que los encargados de castigar la diligencia limpiadora son individuos que no se distinguen por su sexo o su edad sino que pertenecen a todos los rangos y clasificaciones. Es decir que la sociedad isleña está atravesada de arriba abajo y de izquierda a derecha por un reguero de residuos cuyo final no aparece en ninguno de los horizontes cardinales.