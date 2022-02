Basta de violencia

En las últimas jornadas, en la mayoría de los partidos de fútbol base y también en no profesionales, se vienen realizando gestos de reconocimiento al trabajo que desarrolla el colectivo arbitral y en contra de la violencia en el fútbol.

El historiador griego Epaminondas explica que estos gestos de reconocimiento son consecuencia de recientes varios actos violentos cometidos en estas categorías y contra los árbitros. Pero el origen del problema es otro.

El fútbol es un juego fácil de jugar y que las niñas y los niños pueden practicar en las plazas y en la playa. Solo hacen falta imaginación y ganas. La imaginación hará que una botella o una lata sea un balón, y que unas piedras o unas mochilas sean los límites de una portería que será tan alta como se pongan de acuerdo quienes juegan. Las ganas de marcar gol y de celebrarlo proporcionan resultados nada habituales.

Pero en algún lugar, a algún adulto se le ocurrió hacer equipos, con ropa parecida a los grandes clubes, crear unas competiciones y poner árbitros que también eran niños y niñas, para así hacer un escenario de impresión. Un lugar de formación deportiva y en valores al que llegaron algunos padres y madres, frustrados y violentos, que lo que hacen es fastidiar.

A los primeros que fastidian son a sus propios hijos e hijas, que ven cómo sus padres o sus madres pierden los papeles y se transforman en seres violentos capaces de agredir a un menor que hace de árbitro y que se puede equivocar. Hijos e hijas incapaces de decirles: basta; esto no está bien, no me divierte. Niños y niñas que dejan de jugar al fútbol porque ningún equipo quiere a los violentos. Si no saben comportase no vayan al fútbol. Dejen que sus hijos e hijas jueguen felices y vivan en paz.