El Barcelona puso la mona y el Cádiz la Pascua

El pálpito amarillo me dijo con dolor de corazón, días antes, que el Glorioso no tenía nada que hacer en Barcelona. Una goleada, mi señor. Él es muy considerado conmigo, pues salió de una costilla mía, como Eva, la primera mujer, y aún usa el usted, cosa que se está perdiendo para nuestro mal, y, ahora, en la cola del híper, si le digo a la señora que va delante de mí: "¿Es usted la última, señora?", la tal me espeta: "No me hable de usté, señó, que no soy tan vieja". Bueno, me dije, sea lo que el Creador quiera, y, si nos ganan, que sea por la mínima, al menos.

Pero mira por donde que invité a comer en mi casa a mi sobrino, er Ninio, un fiera del Glorioso, y mientras nos comíamos unas pizzas de las guay de verdad, o sea, las que borda la Maribé, mi santa, va y me enuncia muy seguro, así, de sopetón: "Er Glorioso gana fijo en Barcelona, Nolo". Me quedé de piedra, pues, infelizmente, ya estaba hecho a la idea de la derrota. Pero después de irse er Ninio en una BMV nueva der paquete, que se coloca debajo de los zepelines, como decía mi venerado padre que santa gloria goce refiriéndose a las partes blandas del varón, me puse a pensar: El equipo de la ciudad de la Sagrada Familia fue un real desastre ante el de Frankfort (no digan Frankfurt, como los de la tele, pues tenemos un topónimo en español ad hoc), y ante el Levante, Deo gratia, venció, pero con asfixia futbolera, o sea, en esos descuentos del descuento que se han inventado ahora los de negro, que es como iban antes los árbitros. O sea, que ellos pusieron la mona de Pascua y nosotros nos la comimos y les hicimos la Pascua. Jeje.

Pero no quiero terminar este artículo sin reparar en algo muy curioso y hasta cabreante. Cuando gana el Glorioso al Barsótida, los del Madrí me felicitan, "vaya machada" me uasean y servidor achanta la mui. Y al ratito los del equipo del Energúmeno (el otro equipo de Madrid), me llaman y se me regocijan: "Qué cable nos ha echado tu Glorioso, porque si no el Barcelona nos hubiera cogido ventaja". Vamos, que no se alegran de las victorias del Glorioso, sino de lo que éstas pueden beneficiar a sus dos amores madrileños. Manda huevos, ¿eh?

Y ya para finiquitar no puedo evitar, en plena euforia amarilla, dirigirme al Regidor de la ciudad donde nací, er Quishi, e instarle a que vaya pensando si no sería justo que pusiera un monumento al guardameta del Glorioso en plena avenida Juan Carlos I.