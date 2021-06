Una Feria con libros

Hay que reconocerle públicamente el mérito a Lola Cazalilla y a Juan José Sandoval, bruñidores de la nueva Feria del Libro de Cádiz que se celebrará, covid mediante, del 2 al 11 de julio de 2021. Pese a no hacerse donde a mí me gustaría, en las plazas de San Juan de Dios, Mina o San Antonio, el ejecutivo de José María González ha apostado por un evento de primer nivel que tratará de dinamizar la cultura, literaria al menos, de la capital y la provincia entera. Para ello la organización ha contado con la ayuda del director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, del Centro Andaluz de las Letras (CAL) y de la Fundación Ory, entre otras entidades públicas y privadas.

Habrá quien proteste porque no sea una feria típicamente localista aunque entre los escritores presentes presumirán de gaditanía el encargado del pregón inaugural, el Premio Nacional de Narrativa Juan Bonilla, al agudo vigilante del azar que es Felipe Benítez Reyes o Wayne Jamison, que sigue descubriendo esvásticas en el Sur de España. Pero qué más les da.

La organización exhibe un magnífico plantel de escritores que a buen seguro atraerá al recinto del Baluarte gaditano a centenares (ojalá que miles) de curiosos y/o lectores. A expensas de revisar el programa definitivo, pasearán por las alamedas capitalinas gente como Juan del Val, guionista de El Hormiguero y novelista, el onubense (afincado en Sanlúcar) Pablo Gutiérrez, el maravilloso articulista Manuel Jabois, la brillante Marta Sanz, el siempre interesante Patricio Pron, Sergio del Molino, el ensayista de moda, o la reina de la novela española, María Dueñas, entre otros muchos autores.

Hacía mucho tiempo que la principal feria del libro de la provincia no sacaba un cartel –por cierto, obra de Ana Juan, afamada ilustradora que ha publicado en lugares tan variopintos como The New Yorker o Solidaritée, aparte de colaborar con El País y el Mundo- tan alto e importante. Algunas comparaciones siempre son más odiosas que otras y el mérito es de quien es. Habrá quien diga que otras ferias recientes fueron más cutres o peores por culpa del dinero que no se tenía, pero sacar una fiesta de la literatura con este brillo en plena ¿post? pandemia es para felicitar reiterada y públicamente a los responsables.

Hace un mes descubrí que una nueva editorial había germinado en Cádiz –Firmamento, de Javier Vela y María Alcantarilla- y ahora me solazo con una feria espectacular a la que sólo le faltan esos libreros veteranos que otorgan un caché inalcanzable. La cultura, y en su interior, la literatura, sigue fuerte en una ciudad ilustrada y plural que siempre miró hacia América. Curiosamente, se ha anunciado en prensa este ambicioso evento literario el mismo día en que se ha retirado la placa que el pueblo de Cádiz regaló a José María Pemán, de quien Kichi dijo en su día que "ha sido y será de forma indeleble uno de los mayores representantes de las letras gaditanas".