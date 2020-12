Todos los años, por estas fechas, el aire huele a fiesta y a anís. En las vísperas, los chicos siempre han pululado inquietos en el instituto, con ilusión, y a pesar del invierno, la Navidad siempre ha sido mi época favorita, no solo por su significado de sagrado cumpleaños, sino porque por excelencia diciembre tiene para todos el sabor de la infancia y los recuerdos. Nostalgia de lo que ya no vuelve. Y todos los años, por estas fechas, llega el balance. Igual que los docentes debemos preparar las evaluaciones, miramos los resultados que van más allá de un solo trimestre. Imagino que me entenderán si les confieso que tampoco soy capaz de ordenar las ideas, los sentimientos y las vivencias de tantos días en este dos mil veinte que casi nos arrastra al abismo. No soy capaz de pensar con claridad sin tener la sensación de haber escapado de milagro de un agujero negro que se traga espacio y tiempo robándonos las noches, los bares, el calor de los afectos, la esperanza y las costumbres en las que nos sentíamos a salvo. Parece que hemos emergido, justo al otro lado de una repentina ola letal sin ahogarnos los que aún seguimos, pero con el silencio forzoso de quien debe cumplir el castigo de la boca tapada, y las manos casi gastadas por no tocar lo que contamina. Aquí estamos, exhaustos y perplejos porque hemos conseguido llegar a las puertas del año nuevo del que no sabemos nada aún. Nunca la incertidumbre ha dado más frío. Algunos nombres nos harán falta siempre y las sillas vacías nos enfadan más. Pero no quiero regodearme en la tristeza, porque creo necesario resistir con un poquito de alegría, búsquenla. Y respiren hondo, sobre todo al llegar a casa. Y es que por estas fechas, todos los años, miramos atrás para llegar a conclusiones que nos ayuden a crecer y a creer, a aprender de los errores, a seguir caminando. Se nos impone un acto de contrición más que un balance, porque hay muchos detalles que se nos escapan, y oigan, a pesar de los que mandan, seguimos vivos y con voz, aunque sea para quejarnos y gritar por los que ya no la tienen. Que nada nos asfixie. Que empecemos a despertar. Que seamos capaces de sembrar esperanza en ese cráter muscular que nos ha quedado a todos en el pedazo de corazón que ya nos falta, y permitir que germine todo lo bueno que tiene que venir. Así que balance sí o balance no, mejor hablar de autoevaluación, y yo no sé ustedes, pero me voy a poner muy buena nota. Porque es lo justo. Si hay una enseñanza que extraer a este dos mil veinte cabrón, siento el improperio, es que ya sabemos que hay un tipo de dolor que es necesario conocer para seguir. Celebren la Navidad e intenten abrazar y sentir a quienes están. No pierdan el tiempo. Feliz vida, todavía.