Ya, ni eso. Si éramos pobres, ahora estamos empezando a ser más pobres. Me explico. Si antes, muchas veces, manteníamos nuestra portería a cero, ahora, ya, ni eso. Salvando las diferencias, y, sobre todo, los presupuestos, me recordó el partido (partidos estamos los cadistas, partidas están las ilusiones de los que nos llegamos al Carranza, para asistir a la misa laica en que los partidos de fútbol se han convertido desde hace decenios, partidos están los anhelos de quedarnos en la división áurea del hispánico fútbol), salvando las diferencias, ya digo, y, sobre todo, los presupuestos, me recordó el partido los que nos muestra el FC Barcelona, empezando los duelos adormilado, tontón, sin sangre, carajote, se dice en la Dorada Taza que creó nuestro Carnaval, nuestro arte lingüístico, nuestras doradas playas...

Sí, así empezamos los partidos ahora, o al menos el del Betis, y es lo que nos faltaba: comenzar sin tiesura, hipotensos, pensando en estúpidas musarañas. Perogrullada dirigida a los futbolistas del Glorioso: los partidos empiezan en el primer minuto, los partidos empiezan en el empiece del momento de empezar. Silbido arbitral y ya hay que estar hecho un legionario de los de mi amigo el coronel X. Porque en el primer gol, en el minuto cinco, el que casi siempre decide los partidos y el que resulta el más difícil de conseguir, Pires intenta una tonteriíta ante uno de los verdes y no le sale y cuando va a rectificar, se resbala y ya no hay quien coja al de Heliópolis. He narrado tímidamente y sin que se me suba la ira a la pluma, la petardada primera. Vamos por la segunda, que estamos en la Feria de Sevilla, y que es Carnaval en Cádiz, joder. Segunda carnavalada: el bético, una vez zafado del errado Pires, centra ya sin impedimento, la bola va a pies de W. José, que la empalma divinamente y nos moja los glúteos. Fali, hoy no practicó la Furia Gitana, permanece a unos kilómetros del brasilata, Fali destensado, mirando, sin reaccionar, sin acercarse al W. José, no sea que se lastime. Pires y Fali retratados en la vitrina exterior de Foto Duque, Plaza de Mina, número 7. Vayan a verlos.

Cuando un equipo está moralmente hundido, cuando un equipo ha perdido la brújula y vagabundea por los verdes campos del edén futbolístico, cuando un equipo mete poco más de una docena de goles en 23 partidos y empieza perdiendo nada más salir del vestuario, ese equipo ya empieza a rumiar que ha perdido el partido y ya no hay manera. Item más: en el inicio del segundo tiempo idem, eadem. Idem, para los no latinos, significa lo mismo. Otra vez un gol apenas se inicia la parte segunda del match. El puntillón. Finish. Tor pescao vendío. Echa el cierre, nene, que nos vamos al Falla. Porque nosotros no le metemos un gol ni al arcoíris. Todo el dinero gastado en traer incógnitos africanos a Carranza se debió emplear en fichar a un nueve de talla. Un Joselu, un Ennesiri, un Braitwhite, un Hugo Duro, un Villalibre, etc. Que son caros, ¿me espetas? Con los ocho millones de Mondongo había para fichar a uno de éstos cuando estaban en la cuerda floja. Pero, ni eso. Ya ni eso.