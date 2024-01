Cádiz no es la ciudad que sonríe, Cádiz es la ciudad de las colas. El único sitio donde no verán ustedes gente peleando por el sitio es en las oficinas del paro. Nooo, es que abren mu temprano y tengo sueño porque llegué ayer tarde del ensayo, es que están mu lejos y no tengo bonobús, es que sólo hay trabajos asquerosos y mal pagados para alguien como yo que tiene la EGB y un curso de tornero… Excusas de estos arrastracueros para no ponerse a pencar. Porque claro, es más fácil pegarse dos cantecitos en el Pay-Pay con el que recaudar unos euros que añadir a la paguita por flojo que se llevan del Estado. La sopa boba, que se decían en mis tiempos. Paga España.

Anoche salía de misa de ocho en San Francisco y ya no se podía ni avanzar. Un gentío, chusma barrio bajera, peleándose por un pestiño, un pestiño señores, a algunos hasta se les caían de las manos por mor de las prisas y el ansia para llevarse a la boca el almibarado dulce navideño. Se ha caído el pestiño señores, en directo, lo estaba avisando. Qué vergüenza. Venga pestiños y venga anís. Y venga canciones de Don Carnal. Un montón de puretas, algunos de ellos con dificultades hasta para subir al tablao, reunidos en catervas a las que llaman antologías, qué palabra más tétrica. Una antología buena es la que yo tengo de Perales, o Raphael. Escándalo, es un escándalo… Raphael, miarma, un escándalo es lo que pasa en Cádiz cada febrero, que no puede una ni asistir a misa sin verse rodeada de mentecatos. Colas, colas, colas. El fin del mundo os pillará en una cola gaditanos. Al tiempo.