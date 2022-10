Ocho es nueve. Cuando tengan ocho mil euros en el banco, si alguna vez los tienen, requieran y demanden que se les conviertan en nueve mil. Cuando vayan al Pópulo a comprar dulces, compren ocho, pero exijan que les den nueve. Y así hasta que le digan que usted está chiflado. Pues bien, si el arbitrucho ése decide alargar el partido del Gerona-Glorioso ocho minutos, que ya está bien, ¿por qué c. -modo fino de nombrar el femenino sexo- no se acaba en el minuto noventa y ocho? Que -me muerdo el labio inferior para no pronunciar barbaridades-, que ya está bien esa especie de prórroga que se han inventado. ¿Por qué ocho minutos, qué pasó de extraordinario para no añadir, como máximo, cinco? Pero lo peor de esta, llamemos, prórroga, es la prórroga de la prórroga. Y aún peor que te piten penalti en la prórroga de la prórroga. Un penalti, que, quizá me ciegue el amor al Glorioso, aún no he podido observar claramente. ¿Mano, patada en la pelvis posteriormente? Que me lo aclare un amador del Glorioso más objetivo, que yo. Es un ruego.

Se queda uno casi sin comer y viene el gachó del pito y me da la no comida. Me habló mi esposa y casi ni le contesté. Porque esto es lo peor que te puede pasar en fútbol, lo de hoy: un penalti en la prórroga de la prórroga y que te la metan en la portería de Ledesma, que adivinó para donde iba el pelotón, aunque no pudo pillarlo. Porque te meten cuatro y te dices: No tenemos equipo para garbear por primera o los fichajes son pa descambiarlos o han sido muy superiores o en primera hay que jugar más al fútbol o un estoico qué le vamos a hacer: pero perder así, porque para mí ha sido una derrota, es para tomar estricnina, como decían los hombres cuando yo era niño.

Me llaman mis amigos y no les cojo el teléfono, porque no estoy para nadie. ¿Es que no nos van a dejar ganar ningún partido fuera de casa? Porque si es así apaga y vámonos. Este de Gerona estaba chupao. Proclamo: ¿Qué fuerza tenemos en la Federación?

Otra cosa. Si alguien se extraña de que no escriba Girona, le aclararé que yo escribo en español y del mismo modo que, cuando he ido a Londres, para contemplar la belleza inefable de The Fighting Temeraire Tugged to her last Berth to be broken, obra del infravalorado genio Joseph Mallord William Turner, no digo London, del mismo modo escribiré Gerona, y, si hablo en Cataluña diré y escribiré Girona sin dudar. Vean lo ridículo que sonarían en español expresiones como "Mañana voy a London¨ o "Me largo a Genoa la semana que viene" o " Nos hemos bebido una copa de Bordeaux". Y así todo.