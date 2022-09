El uno y el nueve

Tras muchos minutos de agobio, de horrendo fútbol, de apuros incontables en el área del Glorioso, de gran sufrimiento en el sofá y de regalar miles de balones a las botas de los de violeta, de vengan centros al área del Masgrande y cuando ya al final todos los cadistas nos conformábamos con el empate, que fue marca de la casa la temporada anterior, el veterano y pillo Negredo, otrora denostado en esta misma página (perdón, Negredo) solamente tuvo que situar la pierna y muy bien puesto el pie para colocar mansamente la esfera en el fondo de la red vallisoletana. La casa se convirtió en la Scala de Milán, dados los do de pecho que lanzamos mi hijo y yo cien veces. Al fin el Glorioso marcaba un gol, al fin el Masgrande de España ganaba tres puntos. Y ya se habían olvidado la cantidad de pases al contrario que te impiden llevarte la sopa a la boca y, consecuentemente, manchar el mantel, un mantel lindo que mi esposa bordó mientras estaba en el colegio de las monjas de La Palma, "osú, Manolo, ten cuidaíto con lo que haces, hijo, que me estás poniendo el mantel de los domingos pa la lavadora, ten cuidao que tardé dos años en bordarlo, titi, y tú Manu, igual, que nunca tenéis miramiento con una."

Y es que, no sé cómo nos las arreglamos que siempre comemos viendo al Glorioso. Unas malas digestiones "derca", unos gases horrorosos, "tráeme el flatorí, Pati, ah, y el bicarbonato".

Masgrande (vamos a ir intercambiando este heterónimo por el del Glorioso de vez en cuando) volvía a triunfar, gracias a Dios. A Dios y a dos personajes: Ledesma y Asenjo. Porque si ustedes cambian los porteros, perdemos por goleada.

Qué importantes son los porteros en esto de la pelota. Ledesma lo paró TODO, en tanto Asenjo, en la primera pelota relativamente peligrosa, canta la gallina y la deja muerta (la bola, no la gallina) en los pies del que mejor juega en el área chica y alrededores, el señor Negredo.

Ahora, no se le vaya ocurrir a usted sacarlo del área, no, eso nunca, porque ahí se pierde, porque las piernas ya no son las mismas que cuando jugaba con la selección de España o el Real Madrid.

Modestamente y exageradamente opino que un equipo de futbol son el portero y el delantero centro goleador. Los demás están para ayudar a ambos. Ejemplos: Ronaldo (el gordi) y Casillas; otro: Courtois y Benzemá. En el Barça: Messi y Víctor Valdés.

Y en Pucela: Ledesma y Negredo. No falla. Si tienes un pedazo de portero (qué maravilla de Iríbar, hoy olvidado) y un nueve goleador, qué pocos partidos vas a perder, qué bien te va a ir por lo general. Valga el axioma.