Pues éramos pocos y parió la abuela. Tras cuatro partidos sin marcar y con cero puntos en el casillero, el Cádiz recibe hoy a un Barcelona que, a priori, no tiene nada que ver con el de la temporada anterior, que fue incapaz de ganarnos en los dos encuentros. Esta temporada, la única similitud entre Cádiz y Barcelona es que ambos asustan: uno por su potencial goleador y otro porque a este ritmo está en Segunda en enero. Pero queda tiempo. Y el cadismo todavía atesora la esperanza de que salte la chispa en cualquier momento. ¿Y por qué no podría ser hoy? El Cádiz es de esos equipos curroromeristas, que donde menos te lo esperas saca el capote y se pega unos lances de los que levantan a los tendidos. El partido de hoy es de lo que (visto lo visto de unos y de otros) cualquiera daría por perdido. Y precisamente esa es la ventaja con la que contamos frente al Barcelona: que el margen de mejora es del 100 %. Al equipo no sé qué le pasa. Una cosa es que el mercado de fichajes (sobre todo el cierre) no haya sido el esperado y otra cosa es que estemos regalando puntos como una caseta de feria. Y la solución es más antigua que andar p´alante: ganar un partido y que se te meta en la cabeza que eres capaz de hacerlo, que no se te ha olvidado ganar. Como me gusta siempre ver el vaso medio lleno, aunque pueda parecer lo contrario, cuatro derrotas en cuatro jornadas (incluso una quinta si se pierde hoy) no significan una sentencia de muerte. El Getafe de la pasada temporada perdió sus siete primeros partidos de liga (de momento le ganamos por tres), empató los dos siguientes y en los otros dos partidos posteriores sumó un empate y una nueva derrota. Que traducido resulta que el Getafe se plantó en la jornada 12 con ¡¡tres puntos, señores!!!, y solo en esa duodécima jornada fue capaz de sumar su primera victoria. Y, por si no lo saben, el Getafe no descendió. Pues si eso es capaz de hacerlo un equipo que no es especialmente dado a los milagros. ¿qué no seremos capaces de hacer nosotros, que hemos visto inventarnos liguillas o salvarnos sobre la bocina en infinidad de ocasiones? ¿Que el Cádiz tiene una plantilla limitada? Vale. ¿Qué los fichajes no han sido lo que esperábamos? También. ¿Qué eso significa que vayamos directos a Segunda…? Eso tengo que verlo. A este equipo le falta arrancar, como al Sevilla de Monchi, y fíjense la diferencia de presupuestos entre los dos.

En fútbol, cuando las cosas se tuercen no te sale ná. Y cuando las cosas sonríen todo te viene de cara. Yo me niego a pensar a estas alturas de liga que ya esté todo perdido. Hay equipos tan mal (o peor) como el Cádiz. La diferencia es que alguno al menos ha conseguido ganar un partido, pero si nos atenemos a lo que hemos visto asta hora en la liga, la permanencia este año estaría en no más de 15 puntos. Pero claro, lo que hemos visto hasta ahora puede ser la realidad o no. Así que vamos a soñar a lo grande y vamos a pensar que la recuperación va a empezar por ganarle al Barça. Suscohoneahí.