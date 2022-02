A por todo y con todo

Son ya varias las semanas en las que se viene avisando que el partido de dicha jornada es a vida o muerte para el Cádiz. Y cuando no es por mala suerte es por un despiste defensivo, y cuando no es por falta de puntería es por un abuso arbitral. Lo cierto es que por unas cosas o por otras el Cádiz de Sergio González, a pesar de su buena imagen no acaba de sumar de tres en tres. Y el tiempo se acaba. Pero como todavía sigue habiendo opciones, no todo son malas noticias para el Cádiz.

Lo positivo es que si hace una semana había varios equipos ligeramente escapados, como Getafe o Granada, estos han tenido tropiezos recientes que les han vuelto a colocar al borde de la lucha por la permanencia, aunque con un pequeño colchón de ventaja. Y por casualidades del destino, Getafe y Granada van a ser nuestros dos próximos rivales, un arma de doble filo sin duda. No hace falta ser Nostradamus para saber que si hoy no se gana vamos a coger una peste a Segunda División casi definitiva.

En primer lugar, por las distancias entre los perseguidores y en segundo lugar porque nos quedaría una sensación de que el Cádiz no gana un partido en esta temporada ni aunque volviera mágico González con 40 años menos. Para seguir estando vivos en Primera División hay que ganar estos dos partidos que vienen, sea como sea. Esta jornada no va a ser definitiva de una en caso de una victoria, pero sí que puede serlo en caso de no sumar los tres puntos.

Los cuatro equipos que están por encima de nosotros no tienen partidos fáciles. El Alavés, que ocupa la primera plaza de descenso, se enfrenta a un Real Madrid que aunque no está fino tiene que empezar a pensar en sentenciar la Liga para soñar en Champions. El Granada recibe un Villarreal que siempre tiene peligro, y mucho más cuando el rival no atraviesa buena racha. El Mallorca visita a un Betis al que, si no le sale el lado oscuro a lo Curro Romero, tiene un coeficiente goleador en los últimos partidos que asusta. Y el Getafe se enfrenta a nosotros con la ilusión de que consigamos la primera victoria en casa. Jim Carrey protagonizó la película "Una serie de catastróficas desdichas", pero si somos optimistas y dando la vuelta al título, esta semana podría darse una serie de maravillosas carambolas que permitirían recortar tres puntos a cada uno de nuestros cuatro inmediatos rivales.

Como ven, no es nada imposible. Lo más complicado parece que el Cádiz sea capaz de ganar en su estadio por primera vez en la temporada. A partir de ahí se puede empezar a soñar. Hoy no hay que pensar ni en árbitros, ni en mala suerte, ni en la madre que lo parió. Hoy hay que salir a comerse el mundo y a comerse también al que quiera evitarlo. No nos queda otra. Y tampoco pensemos en calendarios imposibles, que hasta los más grandes están metiendo unos patazos que ni ellos mismos se lo creen. Que hasta los más hundidos han ganado en campos impensables. Todavía es posible. Vamos a creérnoslo de verdad y vamos a salir con todo. Hoy nos va la vida en ello.