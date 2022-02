Mientras no empieza el partido del Glorioso, así nerviosillo, y recordando al Cerro Grande de los..., leo noticias y me paro en la página dedicada al gran hombre del partido Morena; me refiero al indigenista, comunista a la mejicana, conservador de derechas, y otras contradicciones llamado López Obrador, apellidos de la época de los mayas, sin duda. Ah, no, me había confundido, que López es españolazo fetén. Pues er Lopeéste, más pronto que tarde lo mismo le da por fusilar a Hernán Cortés en la plaza de la Constitución, asimismo llamada El Zócalo, preciosa, con el bello edificio de La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos, construida por los mayas y reformada por los indios navajos. O por Pancho Villa. O por 'Pancho Albachi y sus mamarrachis'. Cualquier cosa antes que aceptar que la construimos los españoles.

Pienso también a quién se va a enfrentar el Glorioso dentro de unos minutos. Y el primer temor lo acaudilla un pelotero con toa la pinta de los que jugábamos en Cortadura contra los-del-rincón: Iago (o sea, Diego) Aspas, enjuto como mi gran amigo el Luna (RIP), y que es un diablo con la bola y, si está fino, te hace olvidar a su paisano Amancio. Esperemos que los Pacha and company puedan sujetarlos, porque tenemos que ganar alguna vez en Carranza, ¿verdad? Ya toca.

Tras el match, como dicen los finos y los hijos de la Gran Bretaña, vimos cómo no hay dos sin tres. Otro robo que se quedó en nada esta vez gracias a Conan. Hay que ver lo que agarra Ledesma al contrario, le saca las tripas, por poco lo mata... Al menos eso le parece al "mejor árbitro de España" (ja, ja, me meo), que pusieron para contentar a Vizcaíno de los errores pasados. Y nati. Otro robo, otro petardazo.

El otro día, sin más, en el Bilbao-Valencia hubo agarrones a patás en las áreas y el del pito no pitó na. "Jueguen, jueguen".

El Celta apenas tiró a puerta del Glorioso, si exceptuamos el paradón del penalti. La verdad es que marcar goles en Primera está cada vez más caro. Para todos. Los partidos acaban cero a cero, uno a uno, uno a cero, etc. El Glorioso tampoco metía goles con Cervera; pero nos aburríamos más y todo el partido acojonaditos, pues el área de los amarillos era la alfombra del rival. Ahora se ha terminado la "cultura" del patadón y la bola se saca desde atrás con más o menos limpieza, pero al menos se intenta siempre. Y se sufre menos. Porque está más lejos de Ledesma. No se puede negar que Sergio ha dado otro tono al equipo, Y no nos está todo el día diciendo que no hay más cera que la que arde y que como somos tan malos hay que jugar todos atrás. Ahora parecen menos malos. Ojo: y ya han terminado de hacer las camitas de sus dormitorios. Se acabó el patadón definitivamente. Porque, esto nunca lo supo Cervera o no le importó saberlo: cuanto más fuerte lanzas el pelotón lejos de tu portería, más pronto la tienes de nuevo en tu área.