Tempus fugit, desde aquel ¿existen, Papá?. Imagino ahora, o no porque lo sé, qué debió sentir. Pánico quizás, aunque no lo noté en él, aunque me diera mucho miedo confirmar lo que yo ya sabía. Disimuló, igual que yo, ante la temida cuestión que pone fin al tiempo de las hadas para siempre. Hoy soy la interrogada por mi hija en el coche, donde surgen todas las conversaciones importantes. ¿Existen, mamá, o sois vosotros?. La respuesta fue idéntica a la que yo recibí, siendo un poco mayor que ella: Quiero que seas feliz, y si tu felicidad es creer, que así sea.

Pero me sorprendió al razonarme que ella es feliz con la verdad, porque en el colegio unos creen y otros ya no, y sabe que yo no voy a fallarle ni a mentirle porque soy su mamá. En un sólo momento se le descosieron las costuras al tiempo de la infancia y sus mentiras dulces, aunque me sentí más unida a ella que nunca. Qué cosas. No quiero que sepa todavía que son sus manos pequeñas las que me sostienen a mí. Los padres y las madres hemos de mantener el tipo y no mostrar que nos da miedo saltar de una etapa a otra, por si en el salto caemos y nos rompemos en pedazos. Y sí, somos nosotros. Y no, no existen. Y aceptarlo es difícil, sobre todo cuando necesitamos creer un poquito para ser felices, aunque nos mintamos.

La esperanza es creer también en un noticiario con buenas nuevas en medio del hartazgo, ¿verdad? Soñar que es cierto que aunque sea una noche al año, tres espíritus lejanos vienen expresamente a traernos regalos y a dejar caramelos en los zapatos. Perpetuar la ilusión y los nervios en la barriga. Dejar un ratito más la venda sobre los ojos. Cuando creíamos podíamos incluso oír a los tres trastear en el salón. Hacían mucho ruido porque a pesar de ser mágicos, los camellos atados en la terraza siempre tiraban alguna maceta o tropezaban con una silla. Creíamos, y el tiempo no existía. Pero es inevitable avanzar, y eso ya mi hija lo ha descubierto, en un pasito más hacia el mundo real en el que estamos todos un poco perdidos.

Se acerca la Navidad, y es tiempo de hacer balance de lo vivido e inventario de momentos, y a los Reyes Magos les pido justo eso, buenos recuerdos para mis hijos, como los que yo atesoro, y entre los más queridos, aquella conversación con mi padre, a pesar de empeñarme en ver en sus ojos la magia tal y como yo la había entendido hasta entonces. Crecemos, seguimos, y es posible ver la magia de otra manera, en el cariño, en la empatía, en la paciencia, y la tenemos cerca, porque somos nosotros.