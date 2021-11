El cantante Nat King Cole hizo famosa la canción que decía eso de "dime cuando, cuando, cuando…". Desconozco si Nat King Cole fue aficionado al Cádiz C.F. alguna vez en su vida, pero su éxito serviría perfectamente para preguntarle al equipo amarillo por ese momento en que llegará otra victoria. Sí, porque así no nos llega ni de coña para mantenernos en primera. Y podemos dejar de lado todo aquello que no sea numérico, como ilusión, esfuerzo, tácticas, ganas, etc. Álvaro Cervera se ha ganado a pulso la confianza en su trabajo a base de números. Habrá a quien le guste su juego, otros odiarán su idea de fútbol, unos lo verán como un gran técnico, otros lo verán como un amarrategui con suerte, pero lo que es innegable es que sus números conducen a los objetivos que se marca. Al menos hasta ahora..

Pero seguro que llegará el momento en que en alguna temporada eso deje de cumplirse, porque en fútbol nada es eterno y hay muchos factores que influyen en una temporada. Lo que hay que intentar evitar es que esa temporada, en la que los números no le darán la razón a Cervera, no sea esta. Con la mano en el corazón todos sabemos que más tarde o más temprano (y ojalá nos equivoquemos) el Cádiz acabará volviendo algún año a Segunda División, porque nuestro destino es pelear por la permanencia cada vez que estemos en Primera, pero resulta fundamental para el futuro del club pasar unos años en la élite y asentarse. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Pues en principio no hay nada claro, porque Cervera es de los que piensan que los trapos sucios se lavan en casa, pero algo sí que tiene que haber. El entrenador deslizó hace algunas semanas que el grupo era más complicado de llevar que la pasada temporada. Esta semana ha dicho que "pensamos que manejamos muy bien la categoría y somos un recién llegado y el cualquier despiste nos hacen goles". ¿Relajación inconsciente? ¿Se le ha subido al Cádiz el éxito de la pasada temporada y cree que iba a repetirlo con la gorra? Pues no lo sé, pero o se le da la vuelta a esto rápido o en enero estamos condenados.

Y a lo mejor estamos cayendo en cantos de sirenas, que todos nuestros rivales dicen antes de los partidos que somos un equipo al que será muy difícil batir. Y puede que nos lo creamos más de lo debido que va a ser fácil.

Estas rachas de partidos sin ganar no son nuevas en los equipos de Cervera. Han pasado casi todos los años, pero la temporada pasada, sin ir más lejos, nos cogió con una primera vuelta con 24 puntos y cero nervios. Y aquí conformen pasan las semanas nos quedan menos uñas que mordernos. Es evidente que el equipo lucha, otra cosa es que las cosas salgan. Pero preocupa, y mucho, no solo la situación en la tabla, sino que en partidos contra rivales de nuestra particular liga tampoco se han sacado los partidos. Yo sigo creyendo que es posible, que hay calidad y que las victorias llegarán. Pero hay que poner la máxima concentración en los partidos. Los milagros existen, pero si se buscan… llegan antes.