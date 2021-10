Si alguien todavía piensa que el Cádiz es un equipo que se va a pasear por primera división y se va a salvar todos los años sin problemas, todavía está a tiempo de cambiarse de equipo y ahorrarse alguno de los disgustos que quedan por venir esta temporada. El Cádiz es un equipo condenado a pelear todos los años por la permanencia y algún año, no nos quepa duda, y (ojalá me equivoque), volverá a descender al no lograr conseguir ese objetivo. Es tal cual porque equipos mucho más asentados en primera que nosotros tienen ese mismo objetivo y algunos acaban descendiendo.

Así pues, lo normal en esta segunda temporada en primera es que estemos donde estamos. Y estamos hasta bien, oiga, sin estar en puestos de descenso directo. El que se mire en el espejo de la pasada temporada tiene un mal referente. La temporada pasada no fue normal en absoluto. Empezarla ganando los cuatro primeros partidos no se va a producir en el 1 % de los casos. Pero se dio y bendito sea. Fue una temporada sin público, que nos ayudó a sacar puntos donde jamás debimos haberlos sacado. Fue una temporada de un desconocido recién ascendido que sorprendió a más de uno. Esta temporada no hemos ganado los primeros cuatro partidos, ha vuelto al publico a los estados y los rivales nos conocen mejor. ¿De verdad creen que debemos estar igual o mejor que la temporada pasada? A todo el mundo nos gusta lo mejor para el Cádiz, pero esto que estamos viviendo es la fiel historia del Cádiz.

Lo del año pasado fue un oasis, una raya en el agua. Ahora estamos donde tenemos que estar, peleando como tenemos que estarlo y sin tener nada perdido todavía. Nos faltan muchas cosas, cierto, pero es lo que hay. Podríamos estar mucho mejor, pero también podríamos estar como el Getafe, por ejemplo, un club mucho más asentado que el Cádiz y que hasta ha jugado competiciones europeas. Ahora se pide la cabeza de Cervera por estar donde estamos y el técnico es el primero que sabe que estamos donde tenemos que estar. Punto arriba o punto abajo. Falta mejorar cosas, falta recuperar a jugadores y falta algo de puntería o de pólvora, pero ningún cadista en su sano juicio puede decir que el de ahora es un escenario que no nos podíamos ni imaginar a principios de temporada.

Lo de hoy es una final, pero solo en lo moral. Puntos quedan de sobra. Y si siguen los malos resultados ya veremos, pero yo no tengo nada claro que un nuevo entrenador vaya a darle un vuelco radical a la situación. Cervera es lo mejor que le ha pasado al Cádiz en muchos, pero muchos años. Seguro que ha cometido errores, pero aun así es lo mejor que ha pasado por Carranza en décadas. La efectividad de lo conseguido no es cuestión de una táctica puntual en unos cuantos partidos, es el resultado de un método de trabajo que ha dado resultados increíbles. Y eso no lo va a cambiar nadie de la noche a la mañana. La lucha no se negocia y estamos exactamente donde tenemos que estar: peleando para salvarnos. No hay más. Vamos a ganar hoy y a calmar las aguas.