¿Qué será, será?

Pues llegó la hora de la ilusión. Se levanta el telón de la temporada más soñada por los cadistas en los últimos años, la del retorno a Primera División. La putada es que por esta maldita pandemia estemos condenados a seguirla por la pequeña pantalla y no en un Carranza abarrotado, como sería de desear. Y la pregunta que todos nos hacemos en voz alta es: ¿qué es lo que va a pasar esta temporada? Hombre, en primer lugar, lo de disfrutarla será un escaloncito menos. Está claro que vamos a disfrutar, pero no como nos gustaría, que sería yendo al estadio.

Sobre el objetivo, está claro. Aquí no hay otra cosa que pelear por salvar la categoría. Otra cosa es que lo consigamos antes de tiempo y haya ocasión de (ojalá) luchar por objetivos mayores, emulando al Granada de la pasada temporada. Y como toda temporada, no faltan los comentarios entre la afición sobre si la plantilla es la adecuada, si sobran o faltan jugadores o el consabido "con lo que hay no vamos a ningún sitio", de los más pesimistas. Sobre el papel a nadie escapa que serían deseables dos o tres fichajes contrastados para reforzar la plantilla en esta división. Pero sí es cierto que esta temporada es la más atípica de la historia. El problema de los fichajes no es exclusivo del Cádiz. Sin aficionados en las gradas merman los ingresos, y sin ingresos ni hay compras ni hay ventas. La mayoría de equipos están teniendo estos problemas para fichar y soltar exceso de jugadores, así que toca apechugar con lo que hay y confiar en lo que tenemos. Sabrá que esperar a que el mercado se estabilice en proporción a que lo haga el coronavirus. Pero como no hay mal que por bien no venga, esta temporada (como el final de la anterior) va a ser muy muy extraña. Sin público en las gradas el factor campo pierde un porcentaje elevadísimo de condicionamiento del resultado. Ni Carranza va a ser un fortín ni ningún campo de la categoría tampoco. Y el sistema de Álvaro Cervera (no creo que haya excesivos cambios con el cambio de categoría), que tan buenos resultados ha dado para los ascensos a Segunda y a Primera, puede ser un sistema excelente para competir en esta división que hoy se estrena: orden atrás y aprovechar las oportunidades que se tenga. Ese ha sido el leitmotiv de Cervera en todos estos años y si ha funcionado hasta ahora no hay motivos para pensar que va a dejar de hacerlo.

Y si alguien piensa que esto es Primera y no Segunda le diré que, en conjunto, es más complicada la Segunda que la Primera. En Primera hay 10 equipos fuertes y los demás "peleables". En Segunda todo el calendario sonaba complicado. Así que pónganse sus mejores galas, o sea bañador, camiseta y chanclas, para ver en casa fresquito el debut de este Cádiz de Primera. Yo tengo confianza en que se puede hacer una buena temporada con el panorama actual. Pero como decía Chaplin, "El tiempo es el mejor de los guionistas, porque siempre encuentra el final adecuado". Y en Cádiz hay creatividad de sobra para escribir un buen guión. Disfruten.