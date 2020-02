Uno para todos

Esta pandilla de petimetres que se hacen llamar carnavaleros no se ponen de acuerdo ni para elegir sitios para cantar. El domingo salía yo de San Francisco de cumplir con la eucaristía cuando me topé con una muchedumbre, podredumbre también podría clasificarse, haciendo imposible el paso por la plaza de Mina. Allí, en la escalinata del Museo, había un grupo vestido de negro pegando berridos a pesar de que por lo que les escuché estaban de luto. Atrás, los señores de los coros protestando porque no podían pasar. Como si no fueran capaces de ponerse de acuerdo ni para repartirse esta ciudad. A ver criaturitas, ¿cómo vais a anunciar en vuestras redes sociales dónde vais a cantar a una hora en concreto sin hablar con otros compañeros? No tiene ningún sentido que mientras que hay calles vacías ustedes mueran con una escalerilla de una iglesia. Son ganas de fastidiar al Señor, más aún en estos benditos días de Cuaresma en que llega el momento del recogimiento, y del recogedor, porque es lo que hace falta para barrer tanta basura, tantas botellas, tantos papelillos impregnados en moscatel y en otros fluidos más insalubres.

Si de verdad tuvieran inteligencia estos bárbaros me darían un carguito para que organizara los circuitos carnavalescos. Yo lo arreglaría pronto. Los coros a cantar en Puntales, las comparsas al Castillo de San Sebastián, ahí al relente; y las chirigotas y los cuartetos en Cortadura. A hacer reír a las gaviotas.