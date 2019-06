Hubo una época en que no había internet y la familia se reunía para ver la televisión. No había streaming, ni Netflix, HBO, Movistar, no se podía ver la tele a la carta y al día siguiente se comentaban en el colegio las películas o las series. Así que los viernes por la noche, niños y mayores se sentaban donde podían para reír y llorar con la Ruperta, con el apartamento en Torrevieja, Don Cicuta, Quico Ledgard, Mayra después, Bigote Arrocet, Arévalo, la Bombi, Ozores y tantos y tantos personajes nacidos de la mente, un tanto oscura, perversa casi, pero brillantísima de Chicho Ibáñez Serrador. La muerte de este pionero del entretenimiento me ha hecho recordar algunos de esos momentos en que perderse un programa del 'Un, dos, tres' era algo tan impensable que hasta se invadían casas de vecinos si a la televisión (en blanco y negro por supuesto) se le ocurría estropearse un viernes.