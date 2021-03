Ayuso hunde a Ciudadanos

La que se lio ayer en Murcia, Castilla y León y Madrid ha sido de campeonato. Qué de políticos preocupados por sus ciudadanos, por sus comunidades y por España, ¿verdad? ¿Cuánto tardará Juanma Moreno en romper con Juan Marín? Seguro que estará hablándolo con Elías Bendodo, preguntándose qué es lo que más conviene: ¿lo que se espera de nosotros o lo que nosotros esperamos de ellos? Ciudadanos sigue huido y en busca y captura desde que Albert Rivera le dijo que no es no a Pedro Sánchez y lo empujó a los brazos de Podemos. Quizá el juez Llanera tenga que pedir una Euro-orden o preguntar a los Tribunales Europeos si se puede extraditar a los naranjas para pedirles cuentas por su actos, como al prófugo que va a la ópera belga. Tras Rivera, la que salió fortalecida fue Inés Arrimadas, que se encontraba en pleno apogeo tras su éxito electoral catalán. Se situó un poco más escorada que su antecesor y ello le ha traído problemas en forma de pérdida de votos, críticas internas, enfrentamientos agrios y algún que otro transfuguismo de villa y corte. Tiene que estar la cosa caldeada entre los socios de gobierno cuando se alían PSOE y C´s para cortar cabezas en la huerta murciana donde cantan, comen paparajote y bailan mis amigos los Wyrdamur.

Ayuso se ha cepillado a los consejeros de Arrimadas y al propio Ignacio Aguado, que se ha encontrado en lo redondo de la calle en un suspiro. Esa es la política, el arte del engaño, la finta y el amague, apenas una mera excusa para trabajar menos y cobrar más, como dicen las coplillas del veraneo pasado y que está por venir. Y lo ha hecho, la Presidenta madrileña, con nocturnidad, alevosía y fruición, dándose un baño de carisma y oro: lo hago por Madrid y por España. Le faltó a la Reina de Corazones que es Ayuso invocar a la Humanidad y calzarse el traje de gitana y la peineta para convertirse en una cantiga de Blas Infante. Se ha travestido en el oscuro objeto del deseo de la derecha madrileña y cualquier guiño patrio provoca más erecciones que el Covid, teoría defendida por unos científicos yankis.

Isabel Díaz Ayuso la ha posado en lo alto de la mesa y ha llenado de titulares la prensa del día. Qué mejor prueba de que el 8M funciona que el hecho de que una mujer haya llegado donde la lideresa madrileña y, lo que es más importante, se mantenga. Lo que pasa es que a IDA no le van a reconocer los méritos ni los galones y, aunque no es santa de mi devoción, la jugada de ayer me ha parecido magistral. Rompe a Ciudadanos y planta unas elecciones el 4 de mayo para que la voten con flores a María todos los que están hartos de lo que viene sucediendo.

El partido de Arrimadas se descompone a ritmo de 3x4 mientras que la contraofensiva del PP, noqueado con cada nueva aparición de Luis Bárcenas (y de Casado), la encabeza una outsider que voló bajo el radar de Aguirre, esquivando el fuego ajeno y el amigo. Pero, repito, ¿qué pasará en Andalucía?