Ay, macarena

Están asustados y por eso te cantan, Macarena. Qué nombre más bonito, Dios mío. Decía que están con el susto en el cuerpo porque se avecina tu llegada a Andalucía para poner las cosas en su sitio, como persona de orden que eres. Y a mantener e incluso potenciar la Semana Santa y ese Corpus aquí amenazado por el llamado Carnaval Chiquito, que no es más que la prollongación de la barbarie una semana más. Espero que cuando llegues a la Junta de Andalucía decretes la prohibición de ese mamarracho. Mientras, no te apures por esas coplas que te acusan de no ser andaluza. Qué gracia, lo dicen quienes han sido gobernados desde principios de los 80 por un sevillano, una santanderina y un holandés (errante, porque no sabe qué hacer ni a dónde llevar Cádiz). Y critican tu empadronamiento en Salobreña los mismos que habrán hecho trampas en el censo para que sus hijos pudiesen entrar en según qué colegios privados. Sí, porque muchos de estos andrajosos meten a sus hijos en centros concertados para darse más importancia, aunque no sepan ni santiguarse. La incoherencia de los poetuchos del Carnaval. Esto es lo que tenemos en Cádiz, Macarena, miseria y cutrerío. Ya va siendo hora de instaurar las buenas costumbres, el buen vestir y la elegancia. Y eso solo puede conseguirlo usted. Ah, ni caso a las coplas. Son señal de que le temen y de que ven cómo sus prebendas en esta ciudad se les pueden acabar si usted llega a San Telmo.