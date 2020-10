Ay, si nos dejaran

Aunque la frase de "No mandé a mis naves a luchar contra los elementos" se atribuye a Felipe II tras la derrota de la Armada Invencible, bien podría haberla dicho Álvaro Cervera varios siglos después. Y es que, contra todo pronóstico, el principal enemigo del Cádiz de esta temporada no parece ser el rival de cada jornada sino elementos ajenos al mismo. Exacto, hablamos de los errores arbitrales y del famoso VAR. El pasado domingo tuvimos la enésima monería del video arbitraje, con el lamentable fuera de juego posicional del Choco Lozano. Parece que el Choco tenía algún tentáculo en un lugar que solo vio el colegiado.

En fin, que una más de Los Bordes del Área que, con esta, nos han privado de la posibilidad de tener cinco puntos más en la tabla. Uno ante el Sevilla (cuyo segundo gol vino precedido de una falta), dos ante el Granada (si se llega a pitar el clamoroso penalti y lo convertimos) y otros dos ante el Villarreal. Y es que (si, lo sé, son cuentas de la lechera, pero siempre en contra joé) con esos cinco puntos de más el Cádiz sería ¡¡¡líder de Primera División!!!!, aunque es cierto que con algún partido más que otros rivales. Si alguien lo quiere ver como lloriqueos allá cada cual. No se trata de llorar sino de reclamar lo justo.

Y encima, cuando se protesta, se castiga al que reclama y no al que mete la pata. Cervera lo hizo tras el partido ante el Granada y ahora se arriesga a una sanción de cuatro partidos mientras que a Don Arberola Rojas, árbitro del partido, no le han dado ni siquiera un vale descuento para unas gafas de ver penaltis claros. Y si los equipos están tan descontentos con el VAR y sus criterios ¿por qué no se plantan todos y exigen que se unifiquen criterios de video arbitraje?. En fin, más de lo mismo. Por lo demás la vida sigue igual. El Cádiz puede que adolezca de más puntería arriba pero atrás tiene un seguro de vida. El Villarreal venía de meterle cinco goles a los turcos en Europa League y aquí ni olieron puerta. Y es que el Cádiz ha dejado la puerta a cero nada más y nada menos que ante el Athletic de Bilbao, Real Madrid y Villarreal. Ahí queda eso. Y sacando cuatro puntos de seis en esos últimos dos partidos.

El Cádiz está calcando el guion que le llevó al éxito, aunque algunos dudaran se su eficacia en Primera: orden militar atrás y aprovechar la que te llega clara. No hay más. Bueno, sí que lo hay, un trabajo enorme del grupo para asimilar esa táctica y llevarla a cabo con tal eficacia, pero la sencillez puede ser bella.

La liga va a ser muy larga y no conviene confiarse, pero esto tiene buena pinta. El rival de hoy no es ninguna bicoca aunque no suene a uno de los grandes, pero casi le temo más a este tipo de equipos que un grande.

Los grandes menosprecian al pequeño y se les puede coger desprevenidos. Los pequeños saben que lo son y muerden más en cada partido. Pero claro que podemos ganar en Éibar. Es un partido más de tú a tú, como el de Huesca, y ahí nos movemos bien. Si nos dejan, como decía el bolero.