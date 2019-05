Quien no se consuela es porque no quiere y más aún en esta Isla de San Fernando que no desvirga el tranvía, morosa de la caja municipal y casi que sin Corte Inglés. La lectura de las elecciones municipales escupe grandes, crudas, verdades a las caras siempre sonrientes (algunas, menos) de nuestros políticos locales. Patricia Cavada ha ganado con solvencia y será alcaldesa cuatro años más en gran medida por culpa la pobre oposición del PP, más preocupado en cuestionar la be o la uve del apellido de la alcaldesa y en negociar los puestos y cargos de los concejales cesantes que en presentar con tiempo suficiente una candidata joven, preparada y animosa (si cantara saetas, mejor) y una renovadora y atractiva lista de rostros conocidos avalados por una intachable trayectoria, empresarial o no.

Cavada sí ha sabido leer bien la jugada electoral, ha sido inteligente y trabajadora; cometió pocos errores y no demasiado importantes. Su programa de futuro ha conseguido ilusionar a los isleños y ahí están los resultados, que probablemente le permitan prescindir del apoyo gubernamental de Fran Romero y el extinto Partido Andalucista. El líder local de AxSí puso la carne en el asador obtuvo tres concejalías como tres soles: la suya propia, la de Maite Lebrero y la de mi querido amigo Lolo Picardo. En puertas quedó María Marín, lo que lamento profundamente por ella, puesto que el ayuntamiento isleño pierde una persona de gran valía.

Hemos visto los meses previos a los comicios a un Fran Romero valiente y arriesgado, puliéndose los jurdeles en una campaña electoral esplendorosa, con carteles personalistas que explotaban sus bellas facciones, conciertos de folklore andaluz, presentaciones literarias que devenía en mítines, sketches cómicos -inolvidable el "Frankie" Romero que nos regaló Diego Villalba con su bizarro personaje del Cristian- y, por último, las presentaciones de los proyectos electorales andalucistas "puerta a puerta" por parte del afable alcaldable. Sé de una viuda que cada vez que sonaba el timbre de la puerta de su casa exclamaba un "ojalá sea Fran".

Curiosamente, AxSí San Fernando ha celebrado con alborozo sus resultados electorales, como un grandísimo triunfo. Yo diría que es un éxito de los ediles y un fracaso absoluto de la marca, que en las nacionales apenas obtuvo votos. Imagino que Joaquín Bellido tendrá que analizar los gráficos postrimeros y determinar si es menester acometer la renovación de Romero, que es concejal de la Isla en equipos de gobierno ininterrumpidamente desde 2003.

Todo ello dependerá de si Fran sigue siendo llave del gobierno de Cavada o de si ha de pasar a la oposición, ese lugar frío y oscuro en el que se cobran 450 Macha antes al mes salvo que Manolo Cruz, digo el partido, te libere económicamente. Si Fran Romero se incorporara al equipo de Patricia mantendría algunas prebendas pero ni mucho menos serían las gracias que obtuvo en su día de Loaiza o de la propia alcaldesa isleña. Le será mucho más complicado llegar al votante desde su cargo de concejal: Conrado e Iñaki Bermejo le apagarán focos y flashes.