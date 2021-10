Sigue existiendo el autostop? Hace unos años era un fenómeno relativamente frecuente, pero ya no lo es. Por cierto, así llegué yo a Cádiz por primera vez a fines de los años sesenta del siglo pasado.

Muchos motivos han provocado el fin del autoestopismo. Las mayores facilidades para viajar, por ejemplo, además de una mayor desconfianza que te lleva a ser muy reticente a la hora de recoger a alguien que no conoces. Un amigo mío, muy dado a montar autoestopistas, tenía una táctica que nunca le falló y que consistía en introducir, en los cinco primeros minutos del viaje, la siguiente frase: "Supongo que llevarás mucho tiempo esperando porque yo, que soy policía, sé que se ponen muchas denuncias por atracos y cosas raras". Ese amigo, que era y sigue siendo sacerdote, cambiaba de profesión por un momento y ese cambio siempre le dio buen resultado. Nunca tuvo el menor problema.

¿Por qué escribo sobre un tema tan antiguo? Porque en Cuba, donde vivo, sigue habiendo mucha gente en las carreteras pidiendo que alguien les recoja. Sus billetes de dinero en la mano indican la intención de colaborar en los gastos del viaje. Ni por esas. No se recoge a mucha gente.

Por eso me impactó tanto que hace dos semanas, cuando un amigo me llevaba en su coche, se parara hasta cuatro veces a recoger a alguien. Eran trayectos cortos: cuando se bajaba uno, podía subir otro. La última persona recogida fue una mujer que esperaba al borde del camino con un saco de arroz de cincuenta kilos. Al verla, mi amigo frenó en seco y acercando el coche donde estaba la mujer ayudó como uno más a cargar ese pesadísimo saco. Y me comentó, en voz baja: "¿Quién va a recoger a esa pobre mujer?".

Que no nos falte nunca esa sensibilidad hacia el que nos necesita. Hagamos como mi amigo aunque nosotros no seamos Príncipes. Él sí que lo es: Príncipe de la Iglesia. Cardenal. De esos que eligen al Papa, o que resultan ser elegido. Dios mío, espero que este texto nunca llegue a manos de don Juan. No le gustaría.