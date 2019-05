Ausencias en la feria más bonita de españa

La feria más bonita de España no es la de Sevilla, ni la de Jerez, ni la de El Puerto, ni la de Málaga... No se me enojen que no me estoy embarrando en el albero, que la feria a la que me refiero no se viste de volantes y faralaes, va desnuda, se envuelve en hojas. La feria más bonita de España se celebra en el Baluarte de la Candelaria (aprovechen para verlo, que este verano cierra) cuajadito de casetas donde despachan material del bueno. Grandes borracheras de poesía, hasta la boca de relatos, baile de firmas y de nombres... Sin embargo, este año faltarán algunos... A la feria más bonita de España, a la que el mar le besa la espalda y el paseo de la Alameda le acaricia el costado, la han dejado un poquito más sola algunos de sus artífices. La feria más bonita de España, la Feria del Libro de Cádiz, este año se celebra sin la mayoría de sus libreros. ¿Será por eso que este año no se presentó la feria más bonita de España? Seguiremos informando...