Veo la foto de dos personas en sillas de ruedas en el estadio de Bahía Sur, denuncian la inaccesibilidad a los servicios de los discapacitados como otro día vi a una persona delante del autobús porque no podía subirse en la silla de ruedas. En muchos periódicos, fotos muestran los asuntos pendientes de las ciudades y pueblos. Debería tomar nota la Oposición, digo elaborar una relación de todo lo pendiente, sin hacer o mal hecho. Pero todo todo, desde lo menos a lo más. Digo un paso de peatones sin pintar, un edificio en ruinas, el mal estado de unos jardines o los desvíos del Presupuesto. Todo. Como una lista de lo pendiente. Actualizarla y publicarla. En un periódico, una red social, un pleno municipal. Ayudaría mucho a la construcción de una ciudad mejor. Y tachar de esa lista lo que se repare, se haga, se comprometa. Bueno, los compromisos también tiene su importancia. Porque no se puede mentir, no debería ser algo habitual, normal. Desde el cinismo máximo de las promesas electorales que no se cumplen al cerrado por incompetencia que, muchas veces, se hace en política. Hay que trabajar, claro. Requiere del pateo por la ciudad y tomar cafés post electorales, no cuando vienen las elecciones y se pide el voto junto a las sugerencias y las ideas de lo que sería bueno para la Isla. Me gusta eso que algunos llaman "el contrato con la ciudadanía", me parece algo perfectamente serio. No sé quién me decía el jueves último que Patricia conecta bien con los jóvenes, que alaban su gestión. También hay que reconocerle su interés en estar junto a todos todo el tiempo. Hoy es el último día del carnaval, más o menos (pienso en los jartibles). La alcaldesa se ha portado. Pero es que ya viene la Semana Santa y también están en ello, la readaptación del espacio público a la nueva festividad, la sustitución de la Plaza del Carnaval por la Plaza Penitencial de San Fernando, y luego se convertirá en lo que venga. Mientras tanto estarán esperando el nuevo proyecto de Parque Almirante Laulhé, sin el pabellón polideportivo, o sea, la reconversión en parque-parque, con sus unidades de negocio y puesta al servicio de los ciudadanos. Y lo que se empiece a hacer en los Polvorines de Fadricas (y en el polígono industrial, claro). Alguien tiene que tener en la cabeza un proyecto de ciudad del futuro, ¿la Agenda 20-30, 30-40? Todo es más o menos así. Por eso hay que soñar, es bueno el sueño obligatorio. Cabe también el espacio de las expectativas, por ejemplo el futuro de la concejal del PP y su candidatura electoral. Es muy buena persona, te dicen. Años lleva, eso es seguro. Y saber debe saber, aunque ha sido hasta ahora esa persona discreta de segundo plano. Ahora le ha llegado el momento. No sólo de escribir la relación de Asuntos Pendientes sino, caso de que suene la campana, remangarse y ponerse a la labor. Se llama Gobernar.