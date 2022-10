Arte, Vida. Ecologismo, Muerte

Dos niñatas adolescentes invocan a Todorov sin saber quién es: "¡El arte o la vida!" (El caso Rembrandt) mientras echan sopa de tomate a uno de los bodegones de Los girasoles de Van Gogh que se estaba exhibiendo en la National Gallery de Londres. Sus latas son Heinz, que maldita será la gracia que le habrá hecho a la marca, y sus pelos reflejan tintes caros, que una es activista pero quiere salir mona en Youtube. Con el ecologismo se liga, ¿se folla? Pablo Picasso escribió en un artículo en 1958 que "El arte es algo de lo que no podemos escapar… Es el aspecto más crudo de la misma vida. (…) El arte es vida, no belleza". Qué sabrá un malagueño de arte, dirán las ecoloniñatas.

Claro está, nadie lanzará girasoles sobre el ataúd de estas dos imbéciles, puntas de lanza de la organización ecologista Just Stop Oil, como hicieron ante la tumba de ese Van Gogh al que su amigo Paul Gauguin retrató pintando sus bodegones de flores sinestésicas en 1888. No era algo extraño: oculto en ese amarillo de cromo tan representativo del pintor neerlandés se ocultaba la asociación entre el alma y ese mundo interior suyo que remedaba la naturaleza muerta. ¿Hay algo más ecologista que estos cuadros de girasoles de influencia japonesa?

El crimen se produjo a las once cero cero de la Sala 43. El cuadro vale más de ochenta millones de euros. El marco que lo acoge, ¿quinientos machacantes? Just Stop Oil reivindica la autoría en una RRSS cool: "¿Vale más el arte que la vida?, ¿Más que la comida?, ¿Más que la justicia? La crisis del coste de vida y la crisis climática están impulsadas por el petróleo y el gas". Las niñatas se untan con cola o pegamento o Superglú para gilipollas y se adhieren a la pared del museo, no vaya a ser que se las lleven a rastras. La performance es inmortalizada por cámaras y vídeos. Perdieron la razón por las formas.

Como cuando arrojaron una tarta a la Gioconda sin conseguir que cambiara su gesto, la opinión pública ha sido tajante: sois estiércol. Mucho tiempo ha pasado desde la publicación de aquel Manual del ecologista coñazo y ahora varias organizaciones verdes se desmarcan de esta línea de acción antinatura. Otras, vierten sospechas y acusaciones para quitar credibilidad a Just Stop Oil. La teoría de la conspiración tiene licencia Creative Common.

Algunos tienen arte, otros vida. Todorov resopla y unos pocos hacen activismo riéndose del sistema (Vid. Banksy). A estas dos ecoloniñatas no se les ocurrió echar sopa de tomate Heinz a un magnate del combustible fósil, ni tampoco hacerla ellas mismas con productos de la huerta ecológica y embadurnar en rojo con tropezones a una ministra de Industria, sosías de Greta Thunberg con abrigo de visón, ahora que llega Halloween. ¡Ecologismo o muerte!, gritarán amparadas en su juventud, sin darse cuenta de que la respuesta a su pregunta aparece insertada en su propia formulación.