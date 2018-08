Arte en El Puerto

Es todo un lujo local el poder visitar las exposiciones que en estos días se encuentran repartidas por la ciudad. Un lujo que supone muchas horas de trabajo para los ejecutores de las mismas, a los que hay que agradecer su buen hacer y, cómo no, a los encargados de exponerlas.

Por distintos motivos no pude estar en sus inauguraciones, pero busco ratos a los días y las disfruto sorprendida de que me encuentro casi sola en las salas. No comprendo que no sean visitadas por más personas en días distintos a la inauguración siendo además de entrada libre.

Las vacaciones son momentos ideales para acercar a los hijos al mundo cultural. En el futuro precisarán de estas experiencias. Afortunadamente hay padres que al pensar en el verano planifican tanto los momentos de ocio como las visitas culturales que la ciudad ofrece, sin olvidar la lectura.

No todo ha de recaer sobre los colegios ni sobre la espalda de los profesores. La verdadera educación se recibe en el hogar de parte de los padres. Al contemplar los cuadros, elegir el preferido y poder explicar por qué les gusta más, los pequeños portuenses enriquecerán su educación. Acompañarlos y dirigirlos en las exposiciones, en los conciertos, los cines, así como en algún restaurante, los educará mejor.

Hemos visitado la que hay en Alfonso X, en las Bodegas de Mora, en Monasterio San Miguel y otras. Créanme si les digo que no hay que perdérselas. Ofrecen belleza, color, frescura: calidad.

No me gusta comparar y como suponen, yo quiero a mi tierra… pero cuando voy a otros lugares y veo lo que las familias pagan y esperan en largas colas para poder visitar otras exposiciones, siento envidia de que ese afán cultural no se nos contagie.

-Poco a poco, me digo. Poco a poco-. Pero pasa el tiempo y no veo en El Puerto esa ambición cultural popular. No echemos culpa a los políticos sino a la desidia que a veces nos aplasta y hace que no nos levantemos del sillón ni para cambiar de canal.

Visítenlas con hijos, con nietos. Verán que merecen la pena.