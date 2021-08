Muerta estoy después de quince días de Olimpiadas. De todos los atletas que han ganado medalla me quedo con la imagen de la pareja que decidió compartir el oro en salto de altura: el hermético catarí Barshim, hijo de la gacela, con sus gafas de espejo, y el alto y flaquísimo italiano Tamberi, que se lió a dar saltos, abrazos, besos, volteretas y revolcones por el suelo mientras reía, gritaba y sollozaba a la vez. Qué maravillosa alegría. Magnífica Ana Peleteiro, que salió explicándole al no menos magnífico Ray Zapata que ellos son negros y son los otros los que son gente "de color". Momento para la historia es cuando el comentarista español de los saltos de trampolín, un sieso que siempre pone pegas a todo (noooop), se quedó mudo de asombro y casi se emocionó con el salto de la niña china de 14 años Quan Hongchan, que obtuvo dos dieces en el trampolín de 20 metros. Mi corazón está con la increíble piragüista vasca Maialen Chourraut, a quien ni la maternidad ni los años han impedido volver a ganar la plata en aguas bravas, y con el superpoli Saúl Craviotto (hasta guisa, Dios mío).

Como preferir, prefiero las pruebas individuales y cortitas y me pierden las piruetas y brillibrillis de las niñas de la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la natación sincronizada. Pero este año he visto la final de tenis de mesa (o sea, pin pon) y he aprendido cómo sacar: hay que ser chino, agacharse con la pelota entre dos dedos, empollarla con la pala, hablarle bajito y luego catapluf, a tomar por culo el otro chino. Por lo demás, cuantísima calidad.

Estoy por pensar que estos atletas empiezan a ser algo más que humanos: son transgénicos. ¿Qué están haciendo realmente en Wuhan? ¿Estarán alterando la especie? Me han invitado a recitar mis poemas en la gala de apertura de París 2024 (yo también digievoluciono y me hago propaganda) y me estoy dejando crecer las cejas para perfeccionar la ferocidad mítica de mi mirada: un homenaje homérico a Sandra Sánchez y Damián Quintero. Qué bonita la antorcha olímpica en forma de sakura o flor de cerezo y qué proeza la de estos juegos que a Japón le han costado tanto sacrificio a cambio de mucho menor beneficio económico. Gracias, Japón. Ha sido inolvidable.