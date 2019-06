El 'Ardeán'

La desaparición de El Corte Inglés en Bahía Sur obscureció por unos días la principal noticia del momento, que eran los resultados producidos en nuestra ciudad en las elecciones municipales. No se esperaba, en general, y por consiguiente causó una gran sorpresa entre los isleños. La noticia fue trending topic en la ciudad. Esta reputada firma comercial, quizás la mas importante del país, era, es, el santo y seña de nuestra ciudad y la principal atracción del centro comercial.

No sé si El Corte Inglés es Bahía Sur o Bahía Sur es El Corte Inglés. Lo cierto es que la gran superficie pierde a su principal valedor y en el aire queda la incógnita de hasta dónde puede afectar al centro comercial. No creo que su marcha se deba a la poca afluencia de público y sí mas a los reajustes económicos que desde hace años lleva padeciendo esta empresa y que le obliga a hacer caja.

Pero días después, nos desayunamos la prensa con otra triste noticia. Una emblemática firma comercial cierra sus puertas. No tan importante comercialmente como la de la gran superficie, pero sí mas por su gran contenido sentimental y por que ha sido santo y seña de la ciudad. Conocida en los años pasados como "Elardeán", este famoso freidor ha sido cantado en multitud de coplas del carnaval y mentado en múltiples pregones. El bienmesabe, conocido en muchos rincones de la geografía nacional, no sería posible sin, ahora, El Deán. Famoso y recordado por sus lebrillos y papelones de mijitas, su olor impregnaba todo el barrio de la Iglesia Mayor. La Isla no se puede entender sin sus freidores de bienmesabe, pero los tiempos cambian y las circunstancias también, y más en nuestra ciudad que se resiste a mantener todo lo que la diferenciaba y le daba personalidad.

Razones puede haber muchas, entre otras la desaparición del trafico de la calle, la despoblación del centro de las ciudades... Pero una firma centenaria merece algo mas que este triste final. Es una pena que las hamburgueserías estén sustituyendo a los freidores. El Deán es otro patrimonio que se nos va. Pero además de los freidores, nuestra ciudad contaba con los típicos "güichis" al igual que otras ciudades cercanas tienen sus "tabancos" y sus "baches". La diferencia es que estas ultimas siguen conservando algunos y nosotros ninguno. Y en estos días podemos contemplar como el ultimo de estos típicos y antiguos "güichis" esta siendo remodelado en su totalidad. Cerrado desde hace años, el bar mantenía toda su antigua estructura. Antiguo y con solera, desconocido para las nuevas generaciones pero recordado por los mas mayores. El antiguo bar de La Diana, aunque cerrado, se conservaba en su totalidad. Sitio de parada para los aficionados al fútbol en el antiguo y también desaparecido Marqués de Varela y lugar de muchas "convía" de cargadores.

Hoy se está remodelando en su totalidad y los no tan mayores, que le conocimos al pasar por delante de sus varias puertas, nos preguntamos del porqué en otras ciudades se mantienen sus tradicionales y emblemáticos comercios y aquí nos desprendemos de todo lo nuestro.