Mi madre esperó a que se fuera la nube negra que soltaba chaparrones a cada media hora. Esperó a que saliera el sol de septiembre (que tanto nos gusta) y, justo cuando nacía un radiante arcoíris en el horizonte, se subió a él para despedirse de nosotros. No pudo ser más poético. Y no ha sido un cuento para aliviar la pena de sus nietas. Es que fue así, tal cual. Todo fácil. Generosa hasta el último momento.

Ella siempre fue luz y color. Sol y arcoíris. Y así la recordará quien la conociera. Por eso, para evitar la dilatación de su sufrimiento, y el nuestro junto a ella, eligió, valiente y digna, su forma de morir. Acompañada por la gente que la quería. Con música, caricias y risas a su alrededor. Orquestando un réquiem precioso que ahora nos ayudará a seguir adelante. Que nos dará la fuerza indispensable para continuar con sus enseñanzas, que es lo que ella habría deseado. Que seamos luz y color en este mundo, tan a veces gris.

Mi madre no solo nos enseñó a tratar la realidad desde el prisma de lo positivo. Al menos, a mí, me enseñó mil cosas más, y todas a través del amor. A amar a las personas que nos rodean (y la recompensa que conlleva). Amar a la naturaleza, a la playa, al paseo en bicicleta, a la cocina, a la lectura. Me enseñó a priorizar y separar lo importante de lo accesorio. A simplificar y a no dar rodeos estériles. A buscar rápidamente las soluciones a los problemas fáciles. Y ante los difíciles, a afrontarlos con calma y determinación. A no guardar rencor. Pero sobre todo, a celebrar la vida como forma de agradecimiento.

Debemos permitirnos llorar por el vacío que nos deja, pero si ella se ha ido en un arcoíris es para que no se nos olvide la suerte que hemos tenido con ella, siempre. Si no sonreímos a la vida que sigue rodando, no tendríamos excusa: la estaríamos traicionando. Así pues, gracias por todo, madre. ¡Ya no dejarás de nadar en tu bahía y nosotros, aquí, mientras, nadaremos tras tu estela!