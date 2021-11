Tenía muchas ganas de un libro así, que no conocía siquiera. Me lo regaló un buen amigo. Apuntes de Historia isleña (2ª Edición Revisada y ampliada). Su autor se llama Manuel Bernal Parodi. Se firma "Escritor" y es de Cádiz, aunque avecindado en la Isla, “querida ciudad de adopción”, nos dice. Este libro es tal que no me deja llegar al fin, pues leo y releo. No sólo por la cantidad de datos que contiene y que es conveniente procesar con atención, también por el discurso del mismo. Confieso que releo ahora un capítulo sorprendente llamado De la Isla de León a San Fernando. Se lo recomiendo a todos, la lectura reposada de este Capítulo X. Se trata de un resumen amplio de unos hechos que, bien leídos, condicionan nuestro modo de mirar actual las cosas. "Ni el duque ni Cádiz tuvieron ocasión de saborear la fusión con la Isla. Si el último Suazo se las tuvo que ver con su poderoso cuñado, éste hubo de hacer lo propio con los Reyes Católicos, quienes querían reincorporar la ciudad de Cádiz a la Corona. (…) Entre la primera (17/2/1940) y la segunda (11/8/1492) y definitiva escritura de traspaso de la Isla a don Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz y Conde de Arcos, se formalizaron (20/1/1492) las primeras capitulaciones de la Corona con la Casa de Arcos para la devolución de Cádiz al dominio real".

Nació la Isla de León por ese entonces, entre varias peripecias, tomando el nombre de sus nuevos dueños: Los Ponce de León. ¿No observas multitud de datos en tan pocas palabras? Muchos más, y más sabrosos, nos esperan en las páginas siguientes. Porque el camino va de la Isla a la Isla de León, luego villa, luego Real, luego San Fernando. Ya en el siglo XIX, cuatro siglos de todo lo conocido para llegar hasta el momento glorioso de la verdadera constitución de la Ciudad.

Confieso que ignoraba de tantas peripecias y complicaciones en el siglo XV, en donde ¿qué era la Isla, qué era Cádiz? Es muy difícil comprender exactamente aquellos manejos de señoríos y realengos, de la Nobleza ante la Corona, el fortalecimiento de ésta en medio de décadas de luchas interiores e intrigas y negocios.

Es lo que me atrae de la Historia en tanto maestra de la vida y de la verdad.

Manuel Bernal Parodi ha escrito un libro fascinante porque con seguridad se ha sentido fascinado por el avatar histórico de la ciudad en donde vive, aquel espacio feraz, tan lleno de naturaleza, que Cádiz, por mano de duque o mano de Cabildo, quiso hacer suyo. Y no lo lograría.

Sigo leyendo. Y releyendo.