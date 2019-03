Anulación de las cláusulas de vencimiento anticipadas

V¡aliente bombazo de noticia salió este lunes. No se imaginan la repercusión que va a tener en la vida de los ciudadanos españoles y en la Justicia. Por fin el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia en los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17 en contra claramente de la banca española al decretar que las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas, la que permite ejecutar el préstamo e iniciar los trámites de desahucios y por la que ese pierde la casa, es nula por abusiva y debe ser erradicada y expulsada del contrato, salvo que suavizarla beneficie más al consumidor que anularla.

El matiz introducido por el Tribunal busca proteger a los clientes bancarios pues, aunque la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado impedirá a la banca reclamar la deuda por el procedimiento judicial especial -el procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 LH-, los bancos podrían teóricamente seguir exigiendo su dinero mediante un procedimiento ordinario declarativo, menos garantista para el consumidor. De esta forma, la salvaguarda del TJUE permite al consumidor decidirse por una nueva redacción de la cláusula si dicha situación acaba favoreciéndole más que la anulación plena.

La resolución afecta al articulado clásico de esta cláusula que permitía a la banca reclamar la totalidad de la deuda hipotecaria por el simple hecho de que se produjera un único impago de una cuota mensual. Lo cual era monstruoso y cruel, puesto que en hipotecas de, por ejemplo, 40 años de duración bastaba con que el particular dejase de dejar de pagar un solo mes para que el banco pudiera quitarle la casa. Ademas, por si fuera poco, también incluía al moroso en un registro de morosos, con lo que ya los bancos no le daban ni tabaco, y lo dejaban condenado de por vida a subsistir en la llamada economía sumergida. En la practica, una losa sin que sea posible "levantar cabeza". Pocos abusos como éste se han visto. La sentencia también afecta a la nueva redacción de la cláusula de vencimiento anticipada que se impuso en la reforma hipotecaria de 2013 cuando el umbral o el tope se elevó a tres mensualidades sin pagar.

Y ahora viene lo gordo: la decisión de la Gran Corte de Luxemburgo que sigue al dedillo el criterio ya marcado por el Abogado General Szpunar, producirá como efecto inmediato la declaración de nulidad judicial de unos 18.000 procedimientos de ejecución hipotecarias y desahucios que se habían mantenido paralizados en los tribunales de todo el país en espera del dictamen comunitario.

La Justicia ya dejó claro que la cláusula de vencimiento anticipado tradicional de las hipotecas españolas es abusiva alegando que la banca no debe ejecutar el préstamo hasta que el volumen de impago resulte considerable y significativo. La gran duda pendiente, que fue la que elevó como cuestión prejudicial comunitaria el Tribunal Supremo español al TJUE, era si los bancos podían modificar el contenido de la cláusula a un umbral aceptable o si la abusividad de esta condición obliga simplemente a anularla y obviarla del contrato.

El fallo emitido este martes por la Gran Corte de Luxemburgo, establece que los artículos seis y siete de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, "se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia". Es decir, debe ser plenamente anulada, no pudiendo ser suavizadas.

El Tribunal Europeo matiza, no obstante, que "esos mismos artículos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción", siempre que el contrato no pueda subsistir sin una cláusula de este tipo y de que las consecuencias sean peores para el consumidor que la mera erradicación de esta condición en el contrato. Conviene poner de manifiesto que este problema ya ha sido abordado durante la tramitación de la reforma de la nueva Ley Hipotecaria. El texto de la nueva Ley Hipotecaria que entrará en vigor en junio, eleva el umbral o tope de deuda a partir de que la Banca puede ejecutar el crédito a doce cuotas impagadas, o el 3% del total adeudado, en la primera mitad de la hipoteca. Y a 15 cuotas, o el 7% de la deuda en la segunda mitad de la hipoteca.

Esta nueva cláusula de vencimiento anticipado prevista en la reciente Ley Hipotecaria que está a punto de entrar en vigor, será universal y retroactiva para todas las hipotecas nuevas y vigentes y empezara a aplicarse a partir de su entrada en vigor (junio-2019), excepto en el caso de que la cláusula ya haya sido activada.Sin embargo, y esto constituye una curiosidad, al aprobar definitivamente la nueva regulación de la nueva Ley Hipotecaria , el Congreso dio por buena una clausula añadida en el Senado por la cual se permite a los consumidores elegir si se acogen a la nueva regulación o mantiene la anterior, a sabiendas de que esto les da muy buenas opciones para pelearla en los Tribunales.

En definitiva y desde el respeto a todo el mundo, quiero manifestar mi enorme satisfacción para los 500.000 clientes bancarios a los que afecta de forma directa desde ya, así como a las Asociaciones de Consumidores, en su lucha diaria hasta la obtención a través de esta sentencia señera del TJUEque dictamina, como así se lo pidió el Tribunal Supremo español, que las cláusulas de desahucios hipotecarios abusivas -conocidas como Vencimiento Anticipadas- deben ser anuladas y no suavizadas. Qué duda cabe que declarar nulos unos 18.000 procedimientos hipotecarios en curso va a ser todo un hito histórico en nuestra justicia. Vamos, "que se va a liar la marimorena", como decimos en Cádiz.