Cuando la memoria fluye inerte, como las mareas escoradas con el agua montuna, el rumor del rotido en la roqueda, rompiendo en los recuerdos, las nubes con sus cuerpos berroqueños, me baja la tristeza al nivel de la mar y me voy a la playa a oír el oleaje batiendo la arena, moliéndola como un gigante de molino, -Quijote dixit-, que la machaca hasta extremos de nada, para bajarle el orgullo a lo que fue piedra. Nadie es más nada que la nada. Nadie, siquiera, es algo ahora. Cojo el clásico puñado de arena, pero no para soltarlo fugitivamente, tempus fugit, sino para admirarlo. Una paleta de infinitos colores sobre la mano. Sin lupa ya los ves. Espectrales y vivos. (La muerte toma sus secuencias). Y, cómo no, en esos instantes me acuerdo de Moby Dick siempre. La escena del predicador. Cuando habla de Cádiz, como idea de la huida de Dios, del profeta Jonás. Antes de que una tormenta infinita se lo ofrezca, vivo, en la boca del leviatán. Y no me resisto a las admiraciones gaditanas proferidas por la boca del Reverendo Mapple.

"Y busca un barco rumbo a Tarsis. Aquí nos acecha, quizás, un significado que hasta ahora no se ha advertido. Según toda explicación, Tarsis no podía ser otra ciudad que la moderna Cádiz. Ésa es la opinión de los doctos. ¿Y dónde está Cádiz, compañeros? Cádiz está en España; a tanta distancia por mar, desde Joppe, como podía haber navegado Jonás en aquellos días antiguos, cuando el Atlántico era un mar casi desconocido".

Sigo admirando la arena. Una acuarela en sí misma en cada gota de piedra. Acabamos de enterrar la navidad con los reyes magos, ¿Y por qué pienso y repienso en los Reyes magos? Porque de sus huesos depositados en la catedral de Colonia, habla Melville, también. Y de la catedral gótica y del arca que los contiene.

Y, también, la inexistente casualidad, de que en 2012, el Papa Benedicto, declaró en su libro, La Infancia de Jesús, que los Reyes Magos no son de Oriente, sino que provenían de Tartessos, (el Tarshsish bíblico) un reino que los historiadores ubican en un área que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. Es decir, que eran andaluces. Al menos en la biblia se cita a uno de ellos.

Sopla algo de levante. El oleaje se amansa. La arena vuela hacia la mar. La bella arena íntima. Aun resbala entre mis dedos. Y alguna se pega entre ellos. Veo a las personas que en invierno bajan hasta la playa. Escucho el Invierno, de Vivaldi. Evoco las anegadas, la piedra del Muerto, la marca Berrueco por Santa Ana, la casa de la Aguada por San Pedro, marcas de pesca de Luis, en su Marea Escorada donde la pobreza flota en cada vida imbricada en la novela. Siguen andando por la playa.

La gente atea y de la otra, mezcladas, cuando acuden a los centros comerciales, a consumir y a ser consumidos. La mayoría con el sello opaco de las miradas apagadas, que pinta la tristeza, esa materia interna de la impotencia, para muchos y muchas.

Y, cómo no, me acuerdo del Teta, de Leopoldo, del Triste, del Roque y del Pelón, personajes de Marea Escorada, navegando por las páginas de la novela hasta Nantucket, el otro extremo del planeta, como los balleneros de Melville, en viaje de vuelta, gracias a Berenguer. Berenguer que amaba a Melville. Mi arena se hunde en la alta mar de su niebla. Mapple habla de la cara al mar, también: Las costillas de horror de la ballena/alzaban sobre mí su arco funesto; la ola de Dios… Amén.