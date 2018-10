Andar con tiquismiquis

Comprendo que usted, con tres hijos mayorcetes, dos en el paro y la pequeña haciendo bachiller; su santa, que desde hace tres meses no puede ni ir a la peluquería; más su suegra -que gracias a San Pancracio cobra su pensionsita no contributiva-, digo que comprendo que usted se levante cada mañana inquieto por el fraude de la tesis -me refiero a la madre de todas las tesis-; que sufra por las irrespetuosas respuestas de Torra al transeúnte de La Moncloa, todo ello en el mismo grado de preocupación que la inminente boda de Belén Esteban, las últimas declaraciones de Makoke, o el desastre de la migración, cuyo problema no solo es por la cantidad de seres humanos que llegan desesperados, sino dónde vamos a meter tantas pateras.

¡Todos amanecemos con la misma inquietud! No obstante, perdone que se lo diga, pero me parece que abusamos de una actitud francamente egoísta. Cierto que nos preocupa el porvenir de los políticos, sobre todo de los infalibles, que son todos, pero ¿dónde dejamos a las putiplistas televisivas? Son mayoría, y porque en un abrir y cerrar de piernas (perdón, quise decir de ojos), ganan más que cualquiera Licenciada en Exactas en diez años.

Nuestra obligación es admitir que las criaturitas que marcan el ritmo, hagan lo que les salga de sus entrepiernas, y que nuestra inquietud empiece cuando no haya 'Falcon' para todos, ya que el 'Azor' y el 'Dragón Rapide' hace tiempo dejaron de prestar servicios a la Patria. Pero bueno, tampoco son imprescindibles, con la cantidad de agencias de viajes que hay hoy. Vamos, digo yo que a algo tendrán que dedicarse cuando al turismo no oficial se lo hayan fundido del todo. Que esa es otra, ¡con lo bien que se está en casa siempre que esté en las quimbambas!, porque si está sobre una terraza de verano o en zona de botellones…

La verdad es que, aunque no nos lo reconozcan, somos dignos de admiración. Somos héroes (anónimos menos a la hora de pasar por taquilla), y que entre nuestros sentimientos más puros sigamos conservando el agradecimiento por los que solo viven para hacernos felices.

No haga caso a esa última maledicencia que está haciendo correr la derechona canalla, ¿Será sinvergüenza? ¿Pues no están difundiendo que en Andalucía llevamos cuarenta años de corrupción? No hay que hacer caso. Y si ahora sale a relucir que Zapatero dejó España con 5.273.600 parados, defiéndalo como se merece, al fin y al cabo él lo heredó todo de Aznar y del 11M y si no pudo o supo detener la catástrofe fue por sus desvelos al régimen chavista, que allí es donde ha obtenido resultados importantes.

¡Alégrese, hombre! Esto cada día va a mejor. Ya no están ni Rajoy, ni Soraya, ni Pedro Arriola ni su distinguida esposa. Ya era hora. Celebremos como se merece la presencia benefactora de Puchi, Rufián, Iglesias, Echenique, de la Comisaria Política de TVE, tan modositos todos. Y si no llegamos a final de mes, pues a joderse y no andar con tiquismiquis.