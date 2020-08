Nuestras Andanzas veraniegas

Aún siendo un verano complicado, aprovechamos para disfrutar con los placeres de la gastronomía en sitios fuera de nuestra ciudad y en compañía y relajación.

Transmitiré alguna de mis impresiones, empezando por lo incomprensible que me resulta ver lo que se paga por esos rosados provenzales para mí de escaso sabor, mientras se rechaza beber nuestros vinos, como las manzanillas pasadas o los amontillados que me gustaría los sustituyeran, para solaz del buen gusto y de nuestros bodegueros.

Como restaurantes, mencionaría tres especialmente en lo que llevo de verano (que no es mucho por mor del trabajo y de la habilitación de los plazos judiciales en agosto).

El Lago en Marbella, donde Fernando Villasclaras está haciéndose con las riendas de un estrellado Michelin tras su fantástico paso por Alcuzcuz (donde el año pasado me brindó una cena colosal con la mejor relación calidad/precio de la temporada). Aún le queda camino, pero estoy seguro que triunfará porque tiene los mimbres y las ganas de trabajar. Especialmente para mí destaca el uso de las verduras como alta cocina, que está imponiéndose cada vez más en nuestra tierra.

Kaleja en Málaga, en el que Diego Canero hace una de las cocinas más ricas que se puedan probar. Sus pimientos a la candela hechos lentamente y con un poco de yema de huevo añadida han sido para mí el plato del año. Y otros como las judías salteadas o las alubias con carbonara de cecina sencillamente quitan el sentío. Disfrútenlo si pueden cuanto antes. Auguro la estrella en breve.

Finalmente, Ultra Marino en El Rompido ha sido la gran sorpresa. Desde un sencillo local atreviéndose con materias como la caracola o la anguila y sobre todo manejando los fondos de los platos con la mezcla de sabores cárnicos con productos del mar, me dejó impresionado.

Por supuesto, no me olvido de sitios como La Milla, Back o Tragatá, sencillamente magníficos. Disfrutemos lo que podamos y apoyemos a nuestros restaurantes, que no sabemos cuando podremos seguir haciéndolo.