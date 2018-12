Andalucía, ¿franquiciada?

Las revoluciones sociales siempre comienzan en Francia. Como si de un nuevo Mayo Francés se tratara, la revolución de los Chalecos Amarillos ha comenzado a extenderse sobre los ciudadanos belgas y holandeses. Y yo creo que es una protesta muy difícil de parar. Si no de igual forma será de otra, pero seguro que Europa seguirá mostrando el descontento de una política austera, suicida, sin sentimiento y que prioriza lo económico sobre sus ciudadanos. El desgarro que esta produciendo la política liberal, esta llevando a Europa a una situación de fractura social y de pensamiento.

Y nuestro país no podía ser menos. Las pasadas elecciones andaluzas han dado muestras de ello. Se han dado multitud de explicaciones sobre el fenómeno de VOX. La situación catalana. La política que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con pactos poco recomendables. Cansancio de los andaluces con el PSOE. De todo hay. Pero lo cierto es que ha habido resultados muy raros, demasiados raros por lo que significa su cambio. Una campaña donde no se ha hablado de programas, de proyectos sobre Andalucía. Todo ha girado sobre Cataluña y desalojar al PSOE del Gobierno. Creo que el resultado es el espejo de lo que está pasando en otras latitudes europeas. Los ciudadanos están hartos de pasar calamidades y comprueban que los partidos tradicionales no son capaces de revertir la situación.

Da igual que sea la derecha o la izquierda, liberal o progresista. Se vota al partido que diga fuerte y claro lo que se quiere oír. Y punto. Y esta sopa de votos ha llegado a Andalucía que aunque dan ganador al PSOE, vamos a ser gobernados, con toda seguridad, por dos políticos a los que sus partidos, ante la poca confianza que tenían en ellos, les han tenido tutelados toda la campaña. Estos con el apoyo de VOX, que los dos partidos se han puesto de acuerdo para no nombrarlo, tendrán en sus manos el gobierno de Andalucía. Por cierto, ya VOX ha pedido su cuota de poder a cambio de su apoyo.

Toca a Ciudadanos quitarse la careta y mojarse de una vez en qué posición se quiere situar. Pasamos de tener una economía social demócrata a una neo liberal. Pero lo que mas me preocupa es quien va a gobernar Andalucía. Fíjense ustedes que las negociaciones para formar una coalición (de perdedores, que parece que ahora no tiene importancia) de gobierno la están llevando Villegas y Teodoro García Egea. ¿Qué significa esto? Pues que Andalucía va a estar gobernada desde Madrid. Y se niegue o no, esto no puede ser bueno para nuestra comunidad. Nunca nos ha venido bien cuando nuestras necesidades han tenido que venir desde el centro de España. Y además esta política indudablemente va a tener repercusiones en la gobernabilidad local. Se dice que las elecciones locales son distintas, pero viendo el panorama político tan cambiante quien se atreve a predecir. Hay inversiones que ya están consolidadas y por lo tanto no habrá marcha atrás, pero otras, como la remodelación de la plaza del Rey, están en el aire y no sabemos lo que puede pasar. Se presentan unos momentos políticos apasionantes.