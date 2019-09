Amenábar, Amenábar

Ces difícil resumir una figura tan compleja como la de Unamuno, y más aún la guerra civil española, pero a mí "Mientras dure la guerra", de Amenábar, me ha gustado. El guion es fiel a Unamuno, pues muestra cómo aquel vigoroso intelectual pasó de defender la II República a apoyar a los militares sublevados, porque pensaba que ellos restablecerían el orden y el estado de derecho. Se equivocó don Miguel, pero acertó a ver su error y modificar su postura: fue en el famoso discurso del paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, donde se alzó frente al fascismo en términos antológicos: venceréis pero no convenceréis, porque para convencer no basta con la fuerza bruta, etc. Unamuno supuso para España lo que Emile Zola para Francia: desde su posición de hombre hecho a sí mismo alzó la voz para ejercer la crítica asumiendo las consecuencias: no ya la incomprensión y la soledad sino el exilio y el arresto domiciliario. En una España anquilosada que había convertido en lema una divisa medieval, "defendella y no enmendalla", Unamuno, apasionado, defendió, y Unamuno, inquieto siempre, se retractó en público. Admirable Unamuno. Karra Elejalde defiende su papel. Quizá lo han caracterizado más gordito, simpático y sencillo cascarrabias de lo que pudo ser. También me ha gustado el planteamiento del contexto. Estupendo Eduard Fernández como Millán Astray, chulo siniestro que a veces hace gracia (somos el país de Torrente, no se olvide) y muy interesante el Franco de Santi Prego, en un guion que lo presenta descubriendo (siempre con mucha cautela) su propio perfil de líder al hilo de las necesidades de la guerra. Quizá las reacciones contrarias que está cosechando la película tengan que ver con que Amenábar no ha jugado a la "deshumanización" del adversario. Los fuegos que arden en las chimeneas dan calor, los ojos que nos miran son humanos. Y acostumbrados al buenismo maniqueo que viene siendo el discurso oficial desde hace tiempo, resulta perturbador. Sin ánimo de exagerar virtudes ni defectos, se me ocurre que, en lo que de verdad nos toca, quizá no estemos preparados para pasar del esperpento al drama shakespereano.