Parte del artículo del día del siete de agosto podría valer para desarrollar éste. Incluso voy a tener el atrevimiento de copiarme a mismo: “Desgraciadamente, el Glorioso las va a pasar canutas esta temporada, pues somos los mismos negados al gol de siempre desde que Mágico se fuera a El Salvador; pero sin Pacha. No está en mi magín fabricar una crítica corrosiva, no, nunca; pero no puedo engañarme ni engañar a los lectores. Ojalá me equivoque. Amalaya. (Amalaya significa desear algo ardientemente. Escribo esto para evitar que alguno tenga que recurrir al diccionario de la RAE).

Porque ¿cuántas veces disparamos a puerta ayer? Memoricen qué portero hubo de emplearse más veces. Ya tranquilos y gozosos por el trío de puntos y el sentimiento se ha ido disipando lentamente dando paso a la razón, esa diosa que impregnó todo el siglo XVIII, y ya en frío, tras, como digo, la alegría enorme de ser colíderes junto al Real de Madrid y el Atlético Aviación, después de todos los júbilos del mundo, después de la felicidad inmensa del uno a cero, ¿usted está contento con el equipo que ha armado el vizcaíno de Sevilla? ¿Y con el juego desplegado? Lo importante es ganar, pensará el aficionado resultadista. Y yo me apunto a ello si con este equipo volvemos a terminar con 42 puntos la temporada. Eso es lo que todos anhelamos, terminar otro año nadando en el oro de primera. Amalaya. Porque encima de todo lo que se escriba, el fútbol es, para el aficionado de a pie, un sentimiento, un algo que sale de lo más irracional del ser humano: la pasión. Y ese sentimiento se conforma siempre, siempre, con ganar, sea como sea.

Si es así, olé tus bemoles, Miarma; pero si no es así, yo ya te avisé. El cabezazo del entrañable Fede nos deslumbró a todos. Por inesperado, por su premura y por su velocidad de bala. Y a partir de ahí todos sentimos que podía verse un excelente partido; mas no fue así. Ya en el primer tiempo el equipo se fue arrugando hacia su propia portería poquito a poco a medida que se acercaba el minuto cuarenta y cinco. Y en cuanto al second half el ex segunda se apropió del partido absolutamente excepto en una excelsa jugada de Cris Ramos que aún no sé cómo no terminó en gol. Y no más. El equipo vasco tomó el mando del partido y nos zamarreó todo lo que pudo, que no fue mucho, dada su procedencia de lo que llaman división de plata. Si enfrente está un gran equipo dudo muchísimo que hubiésemos ganado el partido. Bueno, no dudo. Si nos sirve contra el Barcelona, quemo este artículo, cosa que ya me gustaría, ya.

En cuanto al capítulo de jugadores, Ledesma estuvo en modo Ledesma, o sea, muy bien Y esa maravilla de Luis Hernández, a quien jamás he visto cometer un error. Es callado, no despierta el ardor de nuestro querido Fali; pero es eficacísimo. Iza tiene que ir cogiendo la forma del pasado año. Entonces será internacionable. Al menos para servidor. Ya, ya sé que esa palabra no existe. Alcaraz jugó, a mi modo de ver, su mejor partido con el Glorioso. Y Cris. Hay que perdonarle lo que haga mal porque es entrega pura, y es velocidad, y es acabar el partido sin poder moverse, muerto; pero sé que es feliz, porque lo hace por el equipo de sus amores, el Glorioso.