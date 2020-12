Mi padre inolvidable y queridísimo me dejó en herencia una buena memoria. Rafael Pavón me recordaba algunas veces algo que yo solía decir, que la inteligencia no existía, que era la memoria. Lo llegó a proclamar en un Congreso Médico al que asistió. Atemperé mi idea sobre el asunto un día que oí decir a mi cuñada Finita que ella tenía "mala memoria, pero buenos recuerdos". Me pareció maravilloso, lo guardé en mi memoria como oro en paño. Pues bien, como decía, por este regalo de la memoria heredada, recordé siempre el nombre de las comarcas de Huesca, que eran las más numerosas del libro de Geografía de 2º de Bachillerato. Y las Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Por poner dos ejemplos. Así que he estado esperando que esta cosa de "allegados", de las que todo el mundo habla con motivo de las reuniones navideñas y la pandemia cruel, dándole vueltas y más vueltas, la utilizó el poeta castellano nacido en Paredes de Navas, hoy de la provincia de Palencia. Jorge Manrique (1440-1479), de la familia de los Manrique de Lara, una de las familias más antiguas y encumbradas de la nobleza castellana, entró con todo derecho en la Historia de la Literatura precisamente con este largo poema lleno de sabiduría y experiencia, Las coplas por la muerte de su padre. En donde se dice que "allegados son iguales los que viven de sus manos y los ricos". Allegados a la mar que es el morir, son sus palabras. Allegados son eso, los que llegan. El ministro Illa puede que se refiriera también a este significado, puesto que estamos hablando del tradicional vuelve, vuelve a casa por Navidad. En muchas casas a la mesa de la Navidad "llegan los hijos, los hermanos, los nietos, los amigos que son como hermanos", son los allegados mismos que puso en verso el gran poeta castellano. Iguales cuando se adentren en el agua del rio del olvido o crucen la orilla del lago de la muerte.

Extraño que nadie haya recordado el poema del noble castellano, muerto tan joven y tan sabio, con este motivo. Con este recuerdo fui a una entrevista que me hizo ayer Canal Sur TV porque era el día del nacimiento de José Monje Cruz. Cumplía 70 años. Yo los cumpliré en unos pocos meses. Fuimos de La Isla aquella, inolvidable. La de las huertas, los manchones, los cines de verano, los baños en el puente de Zuazo, el agua fría y verde esmeralda de las albercas, el Liceo y el guardia Bermejo. Como allegado le dije que sentía todo lo que él se había perdido, pues hoy sería bisabuelo, y todo lo que perdieron con su llegada al río de la muerte cuantos aquí se quedaron, siendo hijos y esposa y hermanos y deudos y allegados del genial cantaor. La memoria que me regaló mi padre hizo un despliegue de todos esos años, de aquella Isla inolvidable.