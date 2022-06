La Alhambra de noche

Me gustan las visitas culturales guiadas por personas, porque, como decía Platón, un libro (o una audioguía) no puede contestar a tus preguntas. Por fin he cumplido el sueño de visitar los palacios nazaríes de la Alhambra por la noche. De noche hay tan poca gente que se escucha el murmullo del agua en las tazas de las fuentes. (Muy cerca de aquí paró unos años San Juan de la Cruz: "que bien sé yo la fonte que mana y corre, / aunque es de noche"). De noche y en medio del calor huelen mucho más las flores. Había un perfume delgado y dulce que no era de jazmín, ni de dama de noche, ni tampoco la fragancia del arrayán. Eran los tilos, que florecen en junio. De noche sobresalen mejor las formas de los azulejos de cuerda seca, que parecen esmaltados, y no se pueden tocar pero hay un dedo indócil que siempre se te escapa. Y esas hornacinas o tacas que abren sus labios de yeso entre los arcos para decir sus poemas zalameros: "Taca en la puerta del salón más feliz/ para servir a Su Alteza en el mirador./ Cuando en ella aparecen los vasos de agua,/ son como doncellas subidas a lo alto". De noche se abren los patios a las estrellas, y piensas qué maravilloso sería tenderte en el suelo, sentir en la espalda el frío del mármol de Macael, entre las sombras del bosque de columnas del patio de los Leones, y que alguien te señalara con el brazo y te dijera: mira, Acamar (el final del río), Adhafera (el rizo), Adhara (la doncella), Alchibah (la tienda), Aldebarán (el que sigue a las Pléyades)… Por aquí andaría Washington Irving preguntándose cuáles de las palomas serían princesas encantadas a las que una hechicera envidiosa había embrujado clavándoles en la cabeza un alfiler. (Alfiler, almohada, alhelí.) De noche imaginas mejor cómo se sobrecogerían los cristianos ante el derroche de filigranas de los mocárabes, los oros y lapislázulis que coloreaban los estucos, la montera de cristales de colores del Mexuar, los patios con alcobas dispuestos como un escenario para que de repente se apareciera ante ellos el califa en todo su esplendor. La Alhambra es un milagro. Mi guía se llamaba Jenny. Licenciada en Historia. No sonaba a gallega pero era de Orense. Lo sabía todo.