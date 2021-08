Alfonso Pérez, boticario

Es el mejor título para mi gran amigo y compañero Alfonso. Boticario durante muchos, muchísimos años en su farmacia. Tiene un currículum enorme, que yo me lo salto, porque para sus compañeros y lógicamente para mí, Alfonso era y es simplemente Alfonso. Sus apellidos… Pérez suena a inglés y Alberni a músico o poeta, así que mejor solo Alfonso. En su botica tenía laboratorio de fórmulas, especialidad en dermofarmacia y todo lo que le echaran. Fue presidente de los colegios de Andalucía, académico de la Iberoamericana… el susum corda.

Me ha dicho su hijo Alfonso que se durmió y dulcemente se fue. Ni sintió ni padeció. La muerte de los justos. Y como buen boticario no se había tomado ni una aspirina. A palo seco. Eso pensamos muchos boticarios, famosa la frase de aquel colega que enfermo, le decía a su hija, "tráeme lo que quieras pero de debajo de la farmacia nada".

Alfonso fue un gran farmacéutico. En su labor en la calle San Rafael en pleno y gaditano barrio, muchos muchos años al frente ejerciendo su labor…. ¡Cuántas consultas, cuántas soluciones, cuántos consejos, cuántas alegrías y tristezas consoló y repartió…!

Me viene a la mente aquella anécdota de un enfermo que, ya grave en el hospital, estaba sumido en un profundo sueño producto de un somnífero y al poco de mucho tiempo despertó y a quien tenía frente le dijo: "Doctor, ¿cuánto me queda de vida?". Y el aludido le respondió: "No soy doctor, soy San Pedro". Pues eso le pasaría a Alfonso…. al despertar preguntó y ya en el cielo, le dijo San Pedro; "soy yo, Alfonso, estás conmigo, ya llegó tu hora. Se te acabaron los antibióticos, los analgésicos y las pomadas. Ya a gozar de la inmensidad de Dios"

Estuvo muchos años de presidente del Colegio Farmacéutico, desde 1981, donde desempeñó una gran labor con los compañeros de toda la provincia y todos guardamos un gratísimo recuerdo de él. Tuve la suerte de sucederle en el cargo de Presidencia del Colegio y sé de lo que hablo. Fue un gran compañero comprometido y gran luchador.

La tarea sencilla, continuada y constante en la botica es una norma diaria de los boticarios y solo la gente, los enfermos y los que no lo son, saben lo que es tener siempre a mano el consejo, el remedio la solución a su problema, de día , de noche, el lunes y el domingo. Así fue nuestro compañero Alfonso en su barrio. Descanse en paz y que Dios le guarde. Por mi parte, un gran abrazo que le lleven las nubes hacia el infinito.