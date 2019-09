Alemania tiembla, Thomas Cook cae

La caída de la turoperadora y aerolínea británica Thomas Cook ha dejado en tierra a 650.000 turistas y compromete con severidad la estructura económica y el empleo de regiones enteras turismodependientes, como Canarias. Este hecho es significativo también por otros motivos más allá de sus efectos inmediatos: los sectores, los productos y servicios y las propias empresas están sujetos a un inexorable pero relativamente predecible ciclo de vida, y sucede que los ciclos, o sea, la sucesión nacimiento, crecimiento, madurez, declive (y a partir de ahí, reciclaje… o muerte) son cada vez más cortos y volátiles, o sea, erráticos e impredecibles. Thomas Cook, un gigante del sector, envejeció hasta la muerte tras haber sido incapaz de adaptar su estructura y sus operaciones a la competencia brutal de las aerolíneas low cost, al cambio radical de la forma de contratar de los turistas, que no necesitan intermediarios o los cambian por Booking o Tripadvisor, al doble mortal sin manos llamado Brexit y la devaluación de la esterlina… y al cambio climático. En el activo de las implicaciones del ejemplo de la caída de Thomas Cook cabe mencionar las formas de economía colaborativa, en vertiginoso dinamismo también. Cabify o Airbnb se han erigido en una competencia entre lo innovador y lo desleal de sectores tradicionales como el taxi o los hoteles, y han venido para quedarse como una especie invasiva (lo cual no excluye que sea virtuosa para el prototipo de consumidor del XXI). Tengo serias dudas sobre la bondad ontológica que algunos atribuyen a estas nuevas formas de relación comercial -que lo son, antes que colaborativas, ese bello epíteto-, y es de cegatos ignorar que tales plataformas han adquirido de forma disruptiva -otro término indispensable en el vocabulario expertísimo- un poder que, más allá de lo colaborativo y democrático y ecuménico, pone en serio riesgo, de nuevo, el libre juego de la oferta y la demanda: la concentración de poder es en esencia nociva para el consumidor y el ciudadano.

En el continente, Alemania, con una contracción de su campeonísima industria, ha entrado en crecimiento negativo, que es un eufemismo algo contradictorio que, a la postre, podría ser -esperemos que no- la antesala de la recesión económica de la llamada locomotora europea, previa desaceleración. Malestar pasajero o síntoma de una mayor patología -veremos-, Alemania sufre un parón de su sistema industrial. El asunto es inquietante: cuando las barbas de tu vecino el más rico, eficaz y productivo veas cortar, pon las tuyas periféricas a remojar. Muchos de ellos han decidido volverse casandrianos, agoreros y predictores de catástrofes, creo yo que para curarse la espalda ante el despiste generalizado ante la Gran Recesión que azotó al mundo occidental desde 2008 a 2013. Con las noticias sobre Alemania, muchos ya han entonado en modo Poltergeist "Ya está aquí-í…", o como mínimo el "Uh, uh, que viene, que viene". Yo no lo sé. No sé cómo ni cuándo ni dónde. Sólo sé, sin temor a equivocarme y reiterando la idea del primer párrafo, que los ciclos económicos no son lo que eran. Que las crisis, las recuperaciones, los crecimientos buenos y los burbujísticos y de vuelta al batacazo reproducen su pauta cada vez más rápidamente. O sea, que la bendita globalización traía, bendiciones parte, que sí, una guadaña en la espalda. Que a la vieja y diversísima Europa es posible que no la reconozca ni su madre dentro de diez años. No digamos si el Brexit sigue matando economía, empresas y empleo. Y no digamos si Alemania -en cuya mano confiamos tanto espíritu- flaquea.