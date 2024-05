Para el “escribidor” del Glorioso, resulta raro ponerse a borronear sobre el Más Grande cuando ya mismo está ahí el próximo balón de oxígeno, el primero de tres; en este caso, sevillano. Aún está uno paladeando la quinta copa de champán, y… Y han sido tan pocas… Digo que apenas se refocila uno con la victoria número cinco del Glorioso y ya tiene el pálpito (amarillo, claro, faltaría plus) arrítmico empezando a dar pasos largos por la autopista. La autopista para un gaditano es Sevilla. Desde esta modesta croniquilla, un grito fuerte: TODOS A LA AUTOPISTA, A HÍSPALIS. Ya no existe el peaje y la gasolina está tan barata que… Hala, que es un paso. Lo peor, me dice el amigacho de Asisa es que tengo consulta, como es laborable.

Porque tras el buen primer tiempo de los yellow boys, uno se esperanza, y es que si no hay esperanza, la vida es una caca. En todo. Es una virtud teologal, ni más ni menos. Ahí es nada. La Esperanza. ¿Has dicho algo? El sostén del vivir. Esos cuarenta y cinco minutos fueron un uisqui para el corazón atormentado del cadista guay, del que sufre tela con tantas derrotas, y, sobre todo tantísimos empates, oé, que somos siempre los que más empatan y los menos goleadores Cambio lo quince empates por seis victorias y nueve derrotas. ¿Hace? Porque el Glorioso cuajó, estimo, el mejor primer tiempo del año. Si se hubiera salido así ante el Mallorca… Con unas ganas desconocidas, lo que habla bien de la vergüenza torera de todos. Que ya hemos visto cómo Granada y Almería fueron un merengue a la puerta de un parvulario. Por entregar la cuchara antes que ver qué menú había. Felicitaciones a la plantilla.

He visto últimamente desaparecer del campo a amigos, a conocidos, derrotados, hundidos. Y los comprendo. Pero ¿y si se gana en Nervión? Difícil, sí. ¿Imposible? No, por qué. El año pasado no ganamos allí por una mano absurda del rubio de Valladolid en el último minuto, más o menos, ese extremo tan amante de la tarjeta amarilla; será por ser la cartulina más “gloriosa” que existe. Hasta el rabo “tos toro”, se decía en los colmados. Soñemos. Mejor que amargarse. Hasta que no pierdas, ganas. Aunque el pelma del empate sería asimismo una debacle voluminosa, horrenda. Hala, todos a la autopista, que el pelotazo preciso del insustituible Alcaraz, injustamente denostado por parte de Carranza, nos guíe. Porque ¿qué sería del Glorioso sin él? Se partiría en dos. Es el espinazo del equipo. Es nuestro Camavinga, nuestro Busquets es. Ah, y antes de que se olvide, chapeau para la Furia Gitana, también, por el que nunca se rinde, el que si hay que poner la yugular, la aposta. Porque cuando siendo de Valencia o de Bilbao uno decide hacerse del Glorioso, ése lo es más que algunos de nosotros, que como es nuestro desde la Explosión de Cai, parece, lo que es falso, que lo amamos menos, que no, que no es así, pero a veces lo parece. A Sevilla, ámono, que está a dos pasos… Ese Cádiz, oé, ese Cádiz, oé.